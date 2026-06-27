Malgré les blessures, Dereck Lively II garde le moral

Trois ans après avoir été un « lottery pick » à la Draft (12e choix), et deux ans après avoir été un élément-clé de ces Mavericks battus en finale NBA, Dereck Lively II se soigne après deux dernières saisons très compliquées.

Victime d’une fracture de fatigue au pied droit en janvier 2025, le pivot de 22 ans avait finalement dû se faire opérer au mois de juillet. Revenu en novembre, il était ensuite rapidement retourné à l’infirmerie, avant de devoir mettre un terme à sa saison dès le mois de décembre 2025.

Une année noire pour Dereck Lively II, limité à 43 matchs depuis la saison 2024/25, mais qui entrevoit enfin le bout du tunnel, après avoir récemment retiré sa botte de protection.

« Je prends mon temps », a-t-il confié, sans doute conscient que de tels problèmes au pied peuvent s’avérer dramatiques pour la suite de sa carrière, vu son style de jeu. « Et je prends même encore plus de temps que nécessaire pour m’assurer que je n’aurai plus jamais à revivre ça avec ce pied. Dès que j’aurai laissé ça derrière moi et que j’aurai surmonté cet obstacle, je sais que je serai totalement libéré de ce stress. »

Une carrière en stand-by

Pour l’heure, Dereck Lively II ne sait donc pas quand il pourra rejouer, à trois mois du « training camp » de Dallas. Mais il se veut optimiste concernant la suite.

« J’attends juste de voir si mon pied est guéri », a-t-il poursuivi. « Mais même quand ce sera le cas, je devrai patienter encore un peu pour être sûr de ne plus jamais avoir à m’en inquiéter. Je ne vais pas précipiter mon retour ni me prendre la tête avec ça. Je dois accepter ce que les gens disent sur moi, comme le fait d’être fragile par exemple. Mais quand je serai de retour… N’oubliez pas qui je suis. »

Soit un intérieur athlétique capable d’apporter 8.8 points, 6.9 rebonds et 1.4 contre de moyenne dès son année rookie, au sein d’un prétendant au titre. Depuis, Dereck Lively II peine à rester en bonne santé et donc à confirmer, mais il peut compter sur le soutien de Tyson Chandler pour aborder cette – longue – période de convalescence.

« Il m’a aidé à rester concentré sur les choses dont je dois me soucier », a-t-il expliqué, concernant le champion 2011. « Et il s’agit de ce que je peux contrôler : mon alimentation, par exemple, qui a été un gros changement. Je suis aussi capable de soulever bien plus de poids et je suis beaucoup plus souple. Et j’essaie de faire entre 10 000 et 15 000 pas par jour. Peu importe que je nage ou que je marche, je cherche juste à rester en forme. »

Dereck Lively II Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 DAL 55 23:32 74.7 0.0 50.6 2.5 4.4 6.9 1.1 2.6 0.7 0.9 1.4 8.8 2024-25 DAL 36 23:08 70.2 63.0 2.9 4.6 7.5 2.4 2.8 0.6 1.1 1.6 8.7 2025-26 DAL 7 16:26 61.1 80.0 2.0 3.3 5.3 1.9 3.0 0.6 1.4 1.6 4.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.