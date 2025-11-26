Dereck Lively II retourne déjà à l’infirmerie…

Entre l’absence de longue date de Kyrie Irving, la fin de saison anticipée de Dante Exum ou l’incertitude autour d’Anthony Davis, c’est peu dire que les Mavericks ne sont pas vernis au niveau des blessures. D’autant que Dereck Lively II n’est pas non plus tranquille à ce niveau.

En effet, la franchise texane a annoncé que le pivot de 21 ans allait manquer les sept à dix prochains jours, soit les trois prochains matchs de l’équipe, pour un gonflement et des douleurs au niveau du pied droit. Déjà absent pendant trois semaines entre octobre et novembre, à cause d’une entorse au genou droit, il était revenu sur les parquets il y a une dizaine de jours, seulement.

Tout sauf rassurant, quand on sait que Dereck Lively II avait justement été opéré du pied droit durant l’été, après se l’être fracturé au cours de la saison dernière. Les pépins physiques s’accumulent donc pour le 12e choix de la Draft 2023, auteur de 4.3 points, 5.3 rebonds et 1.6 contre de moyenne (à 61% d’adresse) depuis la reprise.

Dereck Lively II Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 DAL 55 23:32 74.7 0.0 50.6 2.5 4.4 6.9 1.1 2.6 0.7 0.9 1.4 8.8 2024-25 DAL 36 23:08 70.2 63.0 2.9 4.6 7.5 2.4 2.8 0.6 1.1 1.6 8.7 2025-26 DAL 7 16:26 61.1 80.0 2.0 3.3 5.3 1.9 3.0 0.6 1.4 1.6 4.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.