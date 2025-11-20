La saison de Dante Exum terminée avant même d’avoir commencé

Si Dirk Nowitzki a regretté que les Mavericks n’aient pas recruté de créateurs pour compenser l’absence de Kyrie Irving, victime d’une rupture d’un ligament croisé, le club avait pourtant conservé Dante Exum.

Le problème, c’est que l’Australien a été opéré du genou durant l’été… et qu’il ne s’est jamais remis de l’opération.

Le club texan vient même d’annoncer que des complications obligent désormais le 5e choix de la Draft 2014 à repasser sur le billard. En conséquence, il ne pourra pas jouer de la saison, et il ne faut donc pas compter sur lui !

Un nouveau coup dur pour les Mavericks, d’autant qu’ils sont dans le rouge financièrement et qu’ils vont devoir couper Dante Exum pour libérer une place dans leur effectif afin de le remplacer. Mais, même ainsi, ils ne pourront signer personne avant le 6 janvier…

Pour l’Australien de 30 ans, dont la carrière NBA a été pourrie par les blessures, c’est une nouvelle illustration de sa fragilité physique, qui l’a empêché de s’imposer dans la Grande Ligue, malgré ses qualités.

Dante Exum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 UTH 82 22 34.9 31.4 62.5 0.3 1.3 1.6 2.4 1.8 0.5 1.4 0.2 4.8 2016-17 UTH 66 19 42.7 29.5 79.5 0.5 1.5 2.0 1.7 2.2 0.3 1.2 0.2 6.2 2017-18 UTH 14 17 48.3 27.8 80.6 0.3 1.6 1.9 3.1 1.4 0.6 1.4 0.2 8.1 2018-19 UTH 42 16 41.9 29.0 79.1 0.4 1.2 1.6 2.6 1.6 0.3 1.2 0.1 6.9 2019-20 * All Teams 35 14 47.1 34.9 74.4 0.3 1.6 1.9 1.1 1.1 0.4 0.9 0.2 4.5 2019-20 * CLE 24 17 47.9 35.1 73.2 0.4 1.9 2.3 1.4 1.2 0.5 0.9 0.2 5.6 2019-20 * UTH 11 8 43.5 33.3 100.0 0.3 0.8 1.1 0.6 0.7 0.1 0.9 0.2 2.2 2020-21 CLE 6 19 38.5 18.2 50.0 0.3 2.5 2.8 2.2 1.5 0.7 1.2 0.3 3.8 2023-24 DAL 55 20 53.3 49.1 77.9 0.5 2.3 2.7 2.9 1.5 0.4 0.9 0.1 7.8 2024-25 DAL 20 19 47.8 43.4 74.2 0.2 1.4 1.6 2.8 1.7 0.6 1.1 0.1 8.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.