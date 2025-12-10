Matchs
Saison terminée pour Dereck Lively II

Toujours embêté par des douleurs au pied, Dereck Lively II doit encore se faire opérer et on ne le reverra pas avant la saison prochaine.

Dereck Lively IIOn pouvait s’y attendre et ESPN vient de confirmer la chose : Dereck Lively II ne rejouera pas de la saison, puisqu’il va devoir se faire opérer du pied droit.

À l’infirmerie depuis fin novembre, à cause de douleurs persistantes, le pivot de 21 ans devait initialement manquer une dizaine de jours. Le problème, c’est que cet arrêt n’a pas soulagé la gêne ni le gonflement et, la semaine dernière, on apprenait qu’il était maintenant absent pour une durée indéterminée.

Après avoir consulté divers spécialistes pour déterminer la marche à suivre concernant son pied droit, Dereck Lively II doit donc repasser par la case opération et mettre un terme à sa troisième année dans la ligue, après seulement sept matchs (4.3 points, 5.3 rebonds et 1.6 contre de moyenne en 16 minutes).

Fragile physiquement, Dereck Lively II avait dû rater trois semaines entre octobre et novembre, en raison d’une entorse au genou droit et, cet été, il avait déjà dû se faire opérer du pied droit, fracturé lors de la dernière saison. Une accumulation de pépins physiques qui n’a rien de rassurant pour le jeune intérieur des Mavericks.

Dereck Lively II Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2023-24 DAL 55 23:32 74.7 0.0 50.6 2.5 4.4 6.9 1.1 2.6 0.7 0.9 1.4 8.8
2024-25 DAL 36 23:08 70.2 63.0 2.9 4.6 7.5 2.4 2.8 0.6 1.1 1.6 8.7
2025-26 DAL 7 16:26 61.1 80.0 2.0 3.3 5.3 1.9 3.0 0.6 1.4 1.6 4.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Par Florian Benfaid
