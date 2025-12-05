Dereck Lively II absent pour une durée indéterminée

Quand pourra donc rejouer Dereck Lively II ? C’est la question que se posent les Mavericks mais, en l’état, il est impossible de le savoir. Forfait depuis une dizaine de jours, à cause d’un gonflement et de douleurs au niveau du pied droit, le voilà désormais sur la touche pour une durée indéterminée, indique-t-on chez DLLS Sports.

Du côté de Dallas, on redoute déjà une longue période d’indisponibilité, alors que le pivot de 21 ans doit maintenant consulter divers spécialistes pour déterminer la marche à suivre concernant sa blessure…

Cela confirme en tout cas sa fragilité physique. Déjà absent durant trois semaines d’octobre à novembre, en raison d’une entorse au genou droit, Dereck Lively II était ensuite revenu sur les parquets, avant de devoir s’arrêter une fois de plus. Opéré du pied droit pendant l’été, après se l’être fracturé lors de la dernière saison, il cumulait seulement 4.3 points, 5.3 rebonds et 1.6 contre de moyenne (à 61% d’adresse), en 16 minutes, depuis la reprise.

Dereck Lively II Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 DAL 55 23:32 74.7 0.0 50.6 2.5 4.4 6.9 1.1 2.6 0.7 0.9 1.4 8.8 2024-25 DAL 36 23:08 70.2 63.0 2.9 4.6 7.5 2.4 2.8 0.6 1.1 1.6 8.7 2025-26 DAL 7 16:26 61.1 80.0 2.0 3.3 5.3 1.9 3.0 0.6 1.4 1.6 4.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.