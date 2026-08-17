Les Mavericks fiers des efforts de Dereck Lively II pour revenir

Excellente surprise de la saison 2023/24, sa première dans la ligue et la même où les Mavericks ont joué les Finals face aux Celtics, Dereck Lively II connait un début de carrière très compliqué, totalement plombé par les blessures. Il est passé plusieurs fois sur le billard pour son pied droit et cela explique ses 43 petits matches joués seulement depuis deux ans.

Pour autant, la franchise de Dallas continue de miser sur lui puisqu’une prolongation est dans les tiroirs. Les négociations ont commencé et doivent se terminer d’ici le début de saison, en octobre. Sinon, le pivot sera libre (mais protégé) en 2027. Rien d’étonnant quand on écoute les déclarations très positives de Mike Schmitz concernant la rééducation du joueur de 22 ans.

« Il travaille comme un fou », indique le GM des Mavericks. « Il est constamment à la salle, concentré à faire tout ce qu’il faut pour donner le meilleur de lui-même. On est vraiment, vraiment fier de son approche, de sa mentalité. Il est jeune mais possède une telle présence. On sent sa présence à la salle chaque jour, à bosser comme un dingue pour être à 100%. »

Dereck Lively II sera-t-il en pleine possession de ses moyens pour le training camp en septembre ? Rien n’est certain encore. « Il fait tout ce qui est en son pouvoir et on est fier de ses progrès, de son sens du détail à mesure qu’on se rapproche du camp d’entraînement », conclut Mike Schmitz.

Dereck Lively II Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 DAL 55 23:32 74.7 0.0 50.6 2.5 4.4 6.9 1.1 2.6 0.7 0.9 1.4 8.8 2024-25 DAL 36 23:08 70.2 63.0 2.9 4.6 7.5 2.4 2.8 0.6 1.1 1.6 8.7 2025-26 DAL 7 16:26 61.1 80.0 2.0 3.3 5.3 1.9 3.0 0.6 1.4 1.6 4.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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