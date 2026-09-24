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Les Knicks corrigent le tir sur le prix de leurs places

Publié le 24/09/2026 à 7:45 Twitter Facebook

Après avoir suspendu leur billetterie en raison de tarifs exorbitants, les Knicks ont remis leurs places en vente avec une hausse limitée à environ 12%. Les premiers acheteurs seront remboursés de la différence.

places knicksLa célébration de ce titre attendu depuis un demi-siècle avait visiblement donné quelques excès de confiance aux Knicks… Après avoir provoqué la colère de leurs supporters avec des tarifs particulièrement élevés, les dirigeants new-yorkais ont admis une erreur et corrigé leur politique tarifaire.

Les billets à l’unité pour la nouvelle saison ont été remis en vente sur Ticketmaster, six jours après la suspension de la première campagne. Cette fois, l’augmentation doit se limiter à environ 12% par rapport à l’exercice précédent.

« Nous remercions les fidèles supporters des Knicks pour leur patience », a déclaré un porte-parole du Madison Square Garden au New York Post. « Les billets à l’unité pour cette saison sont de nouveau en vente et reflètent désormais une augmentation d’environ 12% par rapport à la saison dernière. Tous les supporters ayant payé davantage lors de la première mise en vente seront directement contactés au sujet de leur remboursement. »

Plus de 1 000 dollars pour les places les moins bien situées

La première grille tarifaire avait créé la stupeur, et à titre d’exemple, pour le match d’ouverture face aux Sixers, le prix moyen d’un billet atteignait environ 2 500 dollars ! Même les places situées tout en haut du Madison Square Garden dépassaient les 1 000 dollars. À un tel point que le maire de New York, Zohran Mamdani, avait prévenu qu’il ne serait pas présent au match d’ouverture et à la cérémonie des bagues en raisons des tarifs exorbitants.

Face à l’ampleur des réactions, la franchise avait vite interrompu les ventes et reconnu une erreur dans la fixation des prix. Elle avait alors promis une hausse plus mesurée avant de relancer entièrement le processus.

Les fans ayant acheté leurs billets lors de cette première commercialisation ne perdront pas la différence. Ils doivent recevoir un message leur précisant les modalités du remboursement entre le tarif initial et le nouveau prix.

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Coordinateur éditorial du site Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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