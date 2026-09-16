Pour voir jouer les Knicks, il faudra casser sa tirelire

Le succès a un prix, surtout à New York. Quelques mois après le sacre des Knicks, les billets pour assister aux rencontres des champions en titre s’arrachent à des tarifs vertigineux sur les plateformes de revente.

La tendance était déjà apparue durant les dernières Finals, lorsque les places les moins chères au Madison Square Garden dépassaient les 7 500 dollars. Elle se confirme à l’approche de la saison 2026/27.

Selon les chiffres de StubHub rapportés par The Athletic, la demande pour les matchs des Knicks a augmenté de 60 % par rapport à la même période l’année dernière. Les recherches ont, elles, bondi de 174 %.

Plus de 1 300 dollars pour le premier match

Le match d’ouverture face aux Sixers, programmé le 20 octobre au Madison Square Garden, concentre logiquement toutes les attentions. Sur StubHub, les billets sont actuellement proposés entre 1 314 et 36 210 dollars.

Les tarifs sont comparables sur les autres plateformes : de 1 335 à 20 951 dollars sur Vivid Seats, de 1 400 à 36 004 dollars sur SeatGeek et de 1 521 à 52 650 dollars pour les billets certifiés proposés sur Ticketmaster aux acheteurs ne possédant pas de code d’accès. Gametime n’affichait même plus aucune place disponible.

À lui seul, le duel entre New York et Philadelphie représente un tiers des recherches et du trafic enregistrés par StubHub pour l’ensemble des matchs d’ouverture de la saison NBA.

Le profil des acheteurs évolue également. Parmi les clients ayant acheté des billets pour les Knicks sur StubHub, 67 % avaient déjà utilisé la plateforme auparavant, contre 55 % la saison dernière.

La revanche des Finals également très demandée

Autre affiche particulièrement attendue : les retrouvailles entre les Knicks et les Spurs le jour de Noël, pour une revanche des dernières Finals. La rencontre figure parmi les trois matchs suscitant le plus de demandes sur StubHub. Les places s’y négocient entre 556 et 25 153 dollars. Sur SeatGeek, elles sont proposées entre 565 et 15 604 dollars.

Le titre a également renforcé l’attractivité des Knicks loin du Madison Square Garden. Les déplacements à Philadelphie, Miami, Boston et Washington font partie des plus recherchés. Un quart des acheteurs de billets pour les matchs de New York à l’extérieur résident dans les États de New York, du New Jersey ou du Connecticut.

Avant de devenir champions NBA, les Knicks avaient également remporté la NBA Cup, déjà face aux Spurs. Ils commenceront la défense de leur trophée le 30 octobre à Philadelphie. Cette rencontre, revanche de la soirée d’ouverture, représente environ 16 % de la demande pour les matchs des Knicks à l’extérieur et 14 % des recherches sur StubHub. Les billets y sont proposés entre 336 et 5 367 dollars.

À titre de comparaison, les places pour la réception de Detroit par les Sixers, cinq jours plus tôt, commencent à 110 dollars. Celles pour la venue de Chicago, le 2 novembre, sont accessibles dès 80 dollars…