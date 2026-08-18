Vers des tarifs records pour assister au premier duel entre Knicks et Sixers ?

Pour ouvrir la saison 2026/27, la NBA proposera trois affiches, dont un Knicks-Sixers, dans la nuit du 20 au 21 octobre, à 1h00 du matin heure française. Ce duel sera l’occasion pour les New-Yorkais de recevoir leurs bagues de champion. Du côté des Sixers, LeBron James et Jaylen Brown joueront leurs premières minutes sous leurs nouvelles couleurs.

Ce duel est donc une affiche immanquable et le Madison Square Garden sera certainement plein à craquer. Pourtant, pour assister à cette rencontre, il va falloir mettre la main à la poche. Mia Messina du Philadelphia Inquirer révèle que cette rencontre pourrait devenir le match d’ouverture le plus cher de l’histoire de la NBA. Plusieurs revendeurs proposent déjà des prix d’entrée frôlant les 2 000 dollars.

Cependant, il ne s’agit pas des prix issus des plateformes officielles liées aux Knicks et aux Sixers. Pour le moment, les sites des équipes de New York et de Philadelphie ne proposent pas encore ces billets à la vente. Plusieurs fans des Knicks ont déjà partagé leurs inquiétudes pour le prix des places concernant les autres matchs de la saison alors que le Madison Square Garden se place déjà parmi les salles les moins accessibles de NBA.

À titre de comparaison, les premiers prix pour assister à la rencontre entre Pistons-Celtics s’élèvent à 195 dollars et ceux du Spurs-Thunder qui bouclera cette soirée d’ouverture s’affichent à 495 dollars. Le Knicks-Sixers sera, de loin, la rencontre la plus onéreuse, au point même de dépasser les tarifs des matchs de Noël.

Pour le moment, le Knicks-Spurs du 25 décembre, qui opposera donc les deux derniers finalistes, voit ses tarifs d’entrée grimper à 767 dollars tandis que le Warriors-Nuggets est plus accessible avec des premiers billets affichés à 221 dollars.

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