Plus de 10 000 policiers mobilisés pour la parade des Knicks

C’est le grand jour pour New York et pour les Knicks. Ce jeudi, la franchise va avoir le droit à sa grande « ticker-tape parade », ces parades durant lesquelles des confettis et morceaux de papier sont lancés depuis les fenêtres.

Une première de cette ampleur pour le club puisque lors des derniers titres, en 1970 et 1973, les festivités n’avaient pas été aussi importantes ni ritualisées.

On connaît le parcours et tout commencera à 10h, heure locale (16h, heure française). Et si en 1973, les champions NBA avaient été célébrés par environ 2 000 fans à l’hôtel de ville (City Hall) de New York, là, ce sont « des millions de personnes » qui sont attendues dans la ville, indique la commissaire de police, Jessica Tisch.

« Par conséquent », ajoute-t-elle, « cela marquera le plus grand déploiement jamais organisé pour un événement, dans l’histoire de la police de New York, avec plus de 10 000 agents affectés dans le sud de Manhattan ».

Il est donc conseillé aux fans des Knicks d’arriver deux heures avant le début des festivités afin notamment de passer les contrôles de sécurité. De plus, si tout est gratuit, il faudra néanmoins un billet pour assister à la cérémonie au City Hall et fêter ainsi dignement le premier titre new-yorkais depuis 1973.