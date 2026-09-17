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Billets hors de prix : les Knicks reconnaissent une erreur…

Publié le 17/09/2026 à 18:23 Twitter Facebook

NBA – Des places à plus de 1 000 dollars et un prix moyen de 2 500 dollars pour le match d’ouverture : les Knicks ont reconnu une erreur dans leur grille tarifaire et suspendu leurs ventes.

Les KnicksAu lendemain de l’envolée des prix constatée, les supporters des Knicks peuvent souffler un peu. Les tarifs complètement fous apparus mercredi sur la billetterie officielle n’étaient pas ceux souhaités par la franchise.

D’après le New York Post, New York a ainsi suspendu la vente de ses billets à l’unité après avoir découvert une erreur interne dans sa grille tarifaire.

Pour le premier match de la saison au Madison Square Garden, face aux Sixers de LeBron James et Jaylen Brown, certaines places dépassaient les 1 000 dollars et le prix moyen atteignait même environ 2 500 dollars !

Une hausse finalement limitée à 12%

« Nous suspendons la vente des billets individuels des Knicks en raison d’une erreur dans notre tarification », a reconnu un porte-parole. « Nous allons revenir aux prix de l’an dernier, avec une hausse moyenne de 12%. »

La billetterie doit rouvrir en début de semaine prochaine. Cette augmentation de 12% correspond à celle déjà appliquée aux abonnements après le titre remporté la saison dernière.

Surtout, les supporters qui avaient déjà acheté leurs places aux tarifs erronés ne seront pas lésés puisque les Knicks vont leur rembourser la différence.

« Notre intention n’a jamais été de surfacturer nos fidèles supporters », assure également MSG. Les rencontres au Madison Square Garden resteront donc particulièrement chères après le premier titre des Knicks depuis 53 ans, mais pas au point d’atteindre les tarifs délirants affichés par erreur mercredi.

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Rédacteur de contenu Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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