Près d’un million de personnes inscrites pour les matchs à Paris et Manchester !

À plus de trois mois de la double confrontation entre les Spurs et les Pelicans en Europe, la NBA a annoncé que les quelque 40 000 billets disponibles avaient déjà trouvé preneur, une semaine seulement après leur mise en vente officielle.

Surtout, près d’un million de personnes se sont inscrites pour tenter d’obtenir une place pour ces deux rencontres !

Selon la NBA, il s’agit tout simplement du niveau de demande le plus élevé jamais enregistré pour des matchs organisés en Europe. Un engouement spectaculaire, malgré des tarifs parfois élevés.

Pour espérer décrocher un billet, les supporters devaient d’abord s’inscrire afin d’accéder à la billetterie avant le 6 septembre. Une fois cette période terminée, les fans éligibles ont participé à un tirage au sort destiné à « garantir un accès équitable et égalitaire aux billets, gérer la demande anticipée et empêcher les robots et les revendeurs non autorisés d’accéder aux billets ».

Le 14 janvier prochain, l’Accor Arena, et ses quelque 16 000 places, affichera donc complet pour le retour de Victor Wembanyama et des Spurs à Paris. Rebelote trois jours plus tard, le 17 janvier, au Co-op Live de Manchester, qui peut accueillir environ 23 000 spectateurs, pour le deuxième duel face aux Pelicans.