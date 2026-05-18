Victor Wembanyama et les Spurs de retour à Paris en 2027 ?

On savait déjà que la NBA reviendrait le temps d’un match à Paris en 2027, prenant ensuite la direction de Manchester pour en jouer un deuxième. Voilà maintenant que Jake Fischer et Marc Stein révèlent que les Spurs devraient traverser l’Atlantique en compagnie des Pelicans pour les deux « Global Games » de janvier prochain.

Cela n’a rien de surprenant, quand on sait que Victor Wembanyama se trouve à San Antonio et que la NBA entend capitaliser au maximum sur sa popularité en France (et en Europe) lors de ses déplacements à l’international. En fonction des mouvements opérés par New Orleans, les fans français et anglais pourraient même le voir affronter un autre ancien numéro 1 de Draft, en la personne de Zion Williamson.

Cette année, ce sont les Grizzlies et le Magic qui s’étaient déplacés sur le Vieux Continent, à Berlin puis à Londres, permettant au public allemand de voir jouer les frères Wagner, Franz et Moritz, ainsi que Tristan da Silva. Sans oublier Ja Morant, dans ce qui restera comme son avant-dernier match de la saison (et avec Memphis ?).

En 2025, Victor Wembanyama et les Spurs avaient déjà voyagé en France pour y affronter les Pacers à deux reprises. Deux ans plus tard, ils pourraient même potentiellement revenir à l’Accor Arena avec un statut de champions NBA, car ils sont qualifiés pour la finale de conférence face au Thunder.

Ce déplacement devrait aussi offrir à Adam Silver une nouvelle vitrine européenne, alors que la NBA continue de préparer le lancement de sa ligue sur le continent, toujours espéré pour la septembre/octobre 2027.