Matchs
NBA
Matchs
NBA

Les Spurs n’ont pas le temps d’attendre

Publié le 17/05/2026 à 10:32 Twitter Facebook

Passés en un an de 34 victoires à une finale de conférence, les Spurs ont accéléré leur reconstruction autour de Victor Wembanyama, mais aussi grâce à l’étonnante maturité de Stephon Castle et Dylan Harper.

Les Spurs« On n’a pas l’expérience, mais on s’en fiche. » En une phrase, Victor Wembanyama a résumé la saison des Spurs. Il y a un an, San Antonio sortait d’un exercice à 34 victoires. Aujourd’hui, la franchise texane est en finale de conférence, comme si toutes les étapes habituelles d’une reconstruction avaient été avalées en quelques mois.

« Les mots ‘finale de conférence’, c’est fou », a d’ailleurs soufflé « Wemby » après l’élimination des Wolves. « C’est quelque chose que j’ai entendu toute ma vie, et maintenant on y est. » Sauf que les Spurs ne donnent pas l’impression d’être arrivés là par hasard. Ils ont simplement grandi beaucoup plus vite que prévu.

Le premier accélérateur, évidemment, s’appelle Victor Wembanyama. Le Français est beaucoup plus qu’une machine à contres ou à highlights, c’est sans aucun doute le meilleur « two-way player » actuel de NBA. Anthony Edwards l’a constaté de près : « Il change tous les tirs près du cercle. » Le leader des Wolves n’a pu que reconnaître que les Spurs « étaient simplement meilleurs », validant le fait que San Antonio a déjà changé de statut.

Mais cette progression est également intéressante car les Spurs ne se résument plus à leur Français. Stephon Castle et Dylan Harper semblent ainsi bien en avance sur leur âge. Après les 32 points, 11 rebonds et 6 passes du premier dans le Game 6 face à Minnesota, Mitch Johnson n’a pas cherché longtemps ses mots : « C’était sacrément bon. » Victor Wembanyama a fait encore plus court : « Incroyable. »

« Des chiens d’attaque »

Surtout, le ROY de l’année dernière n’est plus seulement un défenseur ou un boost d’énergie. Son tir ouvre des espaces, et il le sait. « Ça ouvre le jeu pour tout le monde », confirme-t-il ainsi.

Dylan Harper, lui, avance dans un rôle plus discret, mais avec la même absence de complexe. « Il est tellement bon, tellement calme », apprécie d’ailleurs Victor Wembanyama, déjà bluffé par le sang-froid de son jeune coéquipier.

Mitch Johnson a trouvé une image pour résumer son jeune duo d’extérieurs : « Ce sont des chiens d’attaque. Ils y vont. » Des joueurs faciles à diriger, agressifs dès qu’ils posent le pied sur le parquet, déjà utiles dans des matchs à haute pression. Une image déjà utilisée par Stephon Castle : « On a beaucoup de chiens qui ne lâchent rien. »

Voilà pourquoi les Spurs ont déjà changé de catégorie. Leur superstar a accéléré le calendrier, leurs jeunes ont refusé d’attendre leur tour, et San Antonio découvre les sommets avec une insouciance qui permet de transformer les rêves en véritables objectifs. De quoi se préparer face au Thunder avec de réelles ambitions.

« La nature même des playoffs fait que nous allons affronter des équipes de plus en plus fortes. Il y a déjà eu un écart notable entre le premier et le deuxième tour. Et cet écart sera sans doute encore plus grand entre les deuxième et troisième tours » conclut Wemby avant cette série rare entre deux équipes à plus de 60 victoires…

De 35 victoires ou moins à la finale de conférence

(depuis la fusion ABA-NBA, en prenant uniquement en compte les saisons complètes)

Saison Équipe Bilan préc. Bilan suiv. Résultat Pourquoi ?
1979/80 Boston 29-53 61-21 Finale Est Larry Bird arrive en NBA, transforme immédiatement Boston et signe l’un des plus grands retournements de situation de l’histoire.
1986/87 Seattle 31-51 39-43 Finale Ouest Dale Ellis explose, Tom Chambers et Xavier McDaniel portent l’attaque, et Seattle renverse Dallas puis Houston.
1988/89 Phoenix 28-54 55-27 Finale Ouest Cotton Fitzsimmons relance la franchise, Kevin Johnson change de dimension et Tom Chambers apporte un soutien majeur.
1991/92 Cleveland 33-49 57-25 Finale Est Mark Price retrouve la forme, Brad Daugherty et Larry Nance stabilisent l’équipe, et Cleveland devient l’un des rivaux des Bulls.
2001/02 New Jersey 26-56 52-30 Finales NBA Jason Kidd transforme immédiatement l’identité de l’équipe, avec Kenyon Martin, Kerry Kittles et Richard Jefferson autour de lui.
2004/05 Phoenix 29-53 62-20 Finale Ouest Steve Nash arrive, Mike D’Antoni impose son tempo, et Amar’e Stoudemire devient le point de fixation parfait.
2007/08 Boston 24-58 66-16 Champions Kevin Garnett et Ray Allen rejoignent Paul Pierce : Boston passe instantanément de la reconstruction à un candidat au titre.
2014/15 Cleveland 33-49 53-29 Finales NBA LeBron James revient, Kevin Love arrive, Kyrie Irving franchit un cap et les ajustements de mi-saison renforcent l’ensemble.
2022/23 LA Lakers 33-49 43-39 Finale Ouest Le trade deadline rééquilibre l’effectif autour de LeBron James et Anthony Davis, avec plus de défense, de taille et de densité.
2023/24 Indiana 35-47 47-35 Finale Est Tyrese Haliburton confirme son statut de chef d’orchestre, Pascal Siakam arrive en cours de saison, et Indiana impose son rythme jusqu’en finale de conférence.
2025/26 San Antonio 34-48 62-20 Finale Ouest Victor Wembanyama évolue à un niveau de potentiel MVP, De’Aaron Fox accélère le projet, tandis que Stephon Castle et Dylan Harper jouent déjà comme des vétérans.

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Rédacteur de contenu Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

San Antonio Spurs en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes