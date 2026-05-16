Victor Wembanyama : « Le manque d’expérience peut être une force »

Gardé de très près, Victor Wembanyama n’a pas eu son rendement habituel dans le Game 6, même si la majorité des pivots NBA aimeraient boucler une rencontre avec 19 points, 6 rebonds et 3 contres en 27 minutes. Le plus important, c’est la performance collective avec cette qualification en six manches pour la finale de la conférence Ouest, et Wemby a encore du mal à y croire.

« Les mots ‘finales de conférence’ paraissent irréels pour moi en ce moment. C’est quelque chose que j’ai entendu toute ma vie et maintenant, on y est. C’est un peu irréel. Mais au final, ce n’est que du basket. On sait ce qu’on doit faire » répond-il sur le plateau de Prime Video.

Evidemment interrogé sur son coup de coude au visage de Naz Reid et son expulsion dans le Game 4, Victor Wembanyama a pris ce fait de jeu comme une expérience supplémentaire, et il fallait presque en passer par là pour grandir. Cela a lui permis de se concentrer sur son jeu, et non l’adversaire.

Un message à faire passer

« Je devais faire passer un message à mon retour » poursuit-il. « Je savais ce qu’ils allaient faire. Je savais aussi qu’il y aurait un certain débat autour de ça. Mais je sentais que si je rentrais dans leur jeu physique et un peu sale, ça les aurait aidés. Je savais que je ne pouvais pas franchir la ligne encore une fois. Donc je devais les battre en jouant simplement au basket. »

Comme tous ses coéquipiers et son coach, Victor Wembanyama a été interrogé sur l’inexpérience du groupe.

Les jeunes Spurs avaient mis fin à six ans sans playoffs et ils atteignent la finale de la conférence Ouest pour la première fois depuis 2017. Au-delà des qualités techniques et collectives, le pivot français liste plusieurs facteurs à la réussite de son équipe.

« Le cœur compte plus que tout. Plus que les qualités physiques, plus que la taille, plus que l’expérience. Et je pense aussi que le manque d’expérience peut être une force : si on ne sait pas que quelque chose est censé être impossible, alors on le fait. C’est aussi simple que ça » assure-t-il.

Bien évidemment, le plaisir de jouer ensemble et d’adhérer totalement au projet sont aussi des points forts ce jeune groupe. « J’ai l’impression que tout le monde prend du plaisir à exécuter le plan de jeu. Personnellement, cette série a probablement été celle où j’ai pris le plus de plaisir en défense. Tout le monde était connecté, vraiment synchronisé. J’étais prêt à aller aider un coéquipier parce que je savais qu’il me couvrait derrière. Tout le monde jouait ensemble. Et c’est le plus de plaisir que j’ai eu en défense. »