Ja Morant brille et les Grizzlies se vengent du Magic à Londres

Trois jours après leur premier duel à Berlin, Orlando et Memphis bouclaient ces « Global Games » européens en s’arrêtant par Londres. L’occasion de revoir Ja Morant en tenue, après six matches d’absence, et son retour a permis à ses Grizzlies de dominer tranquillement le Magic.

Comme en Allemagne, Memphis attaque fort en Angleterre. Avec Ja Morant à la baguette, ça court, ça obtient des tirs faciles et ça tombe dedans. En sortie de banc, Cam Spencer aligne les 3-points et Jock Landale se balade sous les panneaux. Jaren Jackson Jr. a beau être en travers, le reste du collectif est excellent et ça donne un premier quart-temps à sens unique : 40-23 ! Orlando, de son côté, souffre d’un manque de réussite à longue distance.

Reposé, Ja Morant revient aux affaires et, grâce à ses paniers et ses passes, les Grizzlies réussissent un 15-0 qui les place à… +30. Tout est juste, tout fonctionne et le public londonien assiste à une véritable démonstration du showman Morant. À sa sortie, le Magic en profite pour se réveiller quelque peu, avec l’intensité du rookie Jase Richardson, puis Wendell Carter Jr. qui se met en route derrière l’arc, rendant l’écart plus acceptable (72-53).

Ja Morant a fait le show

Mais l’homme de cette première période, c’est évidemment Ja Morant, déjà en « double-double » (20 points et 10 passes, à 5/7 au shoot, 3/3 à 3-points et 7/9 aux lancers), impliqué sur 44 des 72 points de son équipe et devenu le troisième joueur à cumuler au moins 20 points, 10 passes et 0 perte de balle à la mi-temps d’un match, depuis 1996.

Après la pause, l’avance de Memphis est stabilisée autour de la vingtaine de points. Orlando tente de recoller avec ses titulaires, mais Jock Landale et le collectif du Tennessee ne veulent pas revivre le scénario du premier match à Berlin, quand ils avaient vu leur avantage de +20 disparaître au fil des minutes.

Le quatrième quart-temps ne permet pas plus au Magic de revenir dans la partie. La réussite extérieure est certes en hausse, cela ne suffit pas à bousculer cette belle équipe des Grizzlies, qui a réponse à tout à l’O2 Arena de Londres. Dans le sillage d’un Ja Morant séduisant (24 points, 13 passes, 5 rebonds), pour ce qui était peut-être sa dernière sortie avec la franchise qui l’a drafté.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Ja Morant a rejoué et séduit. Il était absent depuis le 2 janvier, à cause de son mollet (et des rumeurs de transfert ?), mais Ja Morant a fini par retrouver les parquets, à l’occasion de ce déplacement très suivi à Londres. En antenne nationale, il en a ainsi profité pour signer une performance délicieuse, validant son « double-double » dès la mi-temps et ne gâchant que très peu dans tous les secteurs de jeu, pour propulser les siens vers une large victoire. Le genre de prestation digne du All-Star qu’il a été et qui ne manquera pas de faire réfléchir certaines équipes qui hésitaient à le récupérer avant la « trade deadline ».

– Cette fois-ci, Memphis a tenu. Battus jeudi, après avoir compté 20 points d’avance en première mi-temps, les Grizzlies en ont compté… 33, trois jours plus tard. Et cet avantage, ils ne l’ont pas lâché. Encore une fois très bien entrés dans leur match, avec Ja Morant dans tous les bons coups et Jock Landale ultra efficace en sortie de banc, les hommes de Tuomas Iisalo ont mis K.-O. le Magic dès les premières minutes. À coup de 3-points, rebonds offensifs et paniers près du cercle, pendant que les Floridiens n’en finissaient plus d’accumuler les échecs et de souffrir pour se replier en défense. Une vraie correction.

– Rendez-vous en 2027. Après Berlin et Londres cette année, la NBA posera ses valises à Paris et Manchester dans un an, pour ses désormais traditionnels « Global Games » en Europe. Ne reste qu’à connaître l’identité des deux équipes qui s’y affronteront, lors de cette année 2027 qui sera marquée par le lancement du projet « NBA Europe ».

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.