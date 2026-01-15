À Berlin, le Magic renverse les Grizzlies

« À domicile » avec son trio d’Allemands, le Magic souffre en début de match, prenant l’eau en défense face à l’insolente réussite à 3-points des Grizzlies. Jaren Jackson Jr, Santi Aldama ou encore GG Jackson II : c’est une pluie de paniers primés qui s’abat sur les Floridiens, logiquement largués, d’autant que leur attaque peine aussi à se mettre en place (39-23).

Quand ce n’est pas de loin, Jaren Jackson Jr. domine de près, face à des défenseurs incapables de le contenir. Les « Wagner Bros » débloquent leur compteur, mais Orlando reste à la ramasse, ne résistant qu’avec des secondes chances. À -20, cela finit par se réveiller avec un 11-0, impulsé par Paolo Banchero avec son adresse extérieure et sa facilité en transition. Son duel avec « JJJ » vaut le détour mais, malgré cela, Memphis tient bon au tableau d’affichage (67-58).

Toujours plus énergique et adroit, le Magic poursuit sur sa lancée après la pause. Un 26-6 cinglant lui offre les commandes, dans le sillage de Paolo Banchero, encore lui, et surtout Anthony Black. Outre Cedric Coward, les Grizzlies sont méconnaissables et ont perdu leur mojo. C’est un festival de tirs ratés et de rebonds mal sécurisés qui se joue, même si quelques imprécisions floridiennes les maintiennent à distance raisonnable (84-79).

À +9, on sent qu’Orlando est tout proche de mettre K.-O. ses adversaires, mais l’activité de Santi Aldama, GG Jackson II et Vince Williams Jr. en sortie de banc empêche les hommes de Jamahl Mosley de faire le break. Et tandis que les erreurs offensives se multiplient, c’est bien Memphis qui se réinstalle aux commandes à l’aide d’un 11-2. Franz Wagner se réveille alors et égalise par deux fois, offrant un finish au couteau (107-107)

L’énorme poster d’Anthony Black dans le trafic, malgré quatre défenseurs (!), électrise la Uber Arena, ravie de vivre cet inespéré « money time », âpre et disputé. D’autant que Franz Wagner, entre son rebond défensif autoritaire et son petit hook à mi-distance, fait vibrer ses fans. Il termine ensuite le travail sur la ligne des lancers-francs (118-111) et son retour au jeu est donc synonyme de succès.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Orlando a mis 15 minutes pour se lancer. On avait bien du mal à comprendre le niveau affiché par le Magic en début de match. L’adresse manquait évidemment, mais l’intensité défensive aussi, notamment pour bloquer les shooteurs des Grizzlies, en feu, ou pour mieux ralentir Jaren Jackson Jr. Dès que les coéquipiers de Paolo Banchero et Anthony Black ont pu courir, cela s’est amélioré et, si vous y ajoutez leur domination au rebond offensif ou une meilleure réussite primée, vous obtenez là un match qui se met à tourner. En témoigne ce… 26-6 en sortie de vestiaire. Même s’il a fallu s’employer jusqu’au bout.

– Reprise à domicile, et gagnante, pour Franz Wagner. Après le grand frère Moritz, dimanche, c’est au tour du petit frère Franz de retrouver les parquets, cinq semaines après sa blessure à la cheville. D’abord discret, au grand dam du public berlinois, prêt à bondir à chaque tentative, l’ailier a peu à peu trouvé son rythme, pour finalement briller sur la fin. D’où ses 13 points dans le quatrième quart-temps, dont 10 dans les trois dernières minutes. Difficile de rêver meilleur dénouement pour le natif de Berlin, accessoirement observé par la légende, Dirk Nowitzki.

– Memphis sous pression. Comme ils font le yo-yo collectivement, les Grizzlies sont maintenant à égalité avec les Clippers au classement : 17 victoires et 23 défaites. Gare, cependant, à se relancer rapidement puisque les Californiens sont en forme et ont de grandes chances d’intégrer le Top 10 à leur place. Mais quand on voit la façon dont ils sont capables de s’éteindre en plein match, même quand tout va bien, on peine à les voir conserver leur position. Tandis que le dossier Ja Morant n’en finit plus d’animer l’actualité locale.

