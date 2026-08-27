La NBA ne quittera finalement pas l’Accor Arena à Paris

La NBA ne changera finalement pas ses habitudes à Paris. Alors que la possibilité d’un déménagement vers une autre enceinte parisienne avait été évoquée, L’Équipe confirme que les rencontres de saison régulière programmées dans la capitale en 2027 et 2028 auront bien lieu à l’Accor Arena.

Ce choix n’est pas vraiment une surprise puisque, lorsqu’elle avait dévoilé son programme européen sur trois ans à l’été 2025, la NBA avait déjà indiqué que Bercy accueillerait les étapes parisiennes. Mais des rumeurs avaient depuis évoqué la possibilité de changer d’enceinte. Ce ne sera donc finalement pas le cas.

Victor Wembanyama de nouveau à Bercy en janvier

Pour 2027, l’affiche est connue depuis plusieurs mois puisque Victor Wembanyama et les Spurs affronteront les Pelicans le 14 janvier à l’Accor Arena, avant que les deux équipes ne se retrouvent trois jours plus tard à Manchester.

Ce sera le retour de « Wemby » et de San Antonio dans la capitale, deux ans après la double confrontation face aux Pacers. En janvier 2025, les Texans avaient d’abord écrasé Indiana (140-110), avant de subir une lourde revanche deux jours plus tard (136-98).

La rencontre face à New Orleans constituera ainsi le sixième match de saison régulière NBA disputé à Paris, après 2020, 2023, 2024 et les deux rencontres de 2025. La NBA avait d’ailleurs officialisé dès mai que Spurs – Pelicans se jouerait bien à l’Accor Arena. Pour 2028, Paris partagera cette fois l’affiche européenne avec Berlin. La date et les deux franchises qui passeront par Bercy restent toutefois encore à déterminer.