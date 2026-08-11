Les billets pour les matches à Paris et Manchester en vente en septembre

C’est officiel depuis trois mois maintenant : les Spurs et les Pelicans joueront deux matches de saison régulière en Europe en janvier 2027. Précisément le 14 janvier 2027 à Paris, puis le 17 janvier à Manchester.

Dans un mois, les fans pourront tenter d’obtenir des places pour ces deux rencontres puisque la NBA vient de communiquer les dates et la méthode pour acheter des billets. Rendez-vous le mardi 15 septembre à midi pour les places du match à Paris, puis deux jours plus tard pour celui en Angleterre.

Information importante à retenir : il faut d’abord s’inscrire (via ce lien) avant le 6 septembre pour avoir une chance d’avoir des billets pour la rencontre dans la capitale française. Même logique, mais site différent pour celle disputée à Manchester.

Une fois la période d’inscription terminée, les fans éligibles à des places participeront à un tirage au sort pour, d’après les mots de la NBA, « garantir un accès équitable et égalitaire aux billets, gérer la demande anticipée et empêcher les robots et les revendeurs non autorisés d’accéder aux billets ».

Ceux qui auront la chance d’être sélectionnés recevront alors, le 14 septembre, par SMS et mail, un lien et un code unique pour acheter leurs billets les 15 et 17 septembre.

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