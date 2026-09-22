Drafté par les Warriors, Lajae Jones part faire ses classes en Italie

Pas de « training camp » avec Stephen Curry pour Lajae Jones. Drafté en 54e position par les Warriors en juin dernier, l’ancien de Florida State va finalement traverser l’Atlantique pour lancer sa carrière professionnelle.

Pallacanestro Trieste a officialisé son arrivée pour la saison 2026/27, tandis que Golden State conservera ses droits NBA. Une formule de « draft-and-stash » qui permettra au jeune ailier de bénéficier d’un vrai rôle en Italie plutôt que de passer l’essentiel de son année en G-League.

La route vers un « two-way contract » s’était en effet bouchée ces derniers jours. Les Warriors ont choisi Graham Ike pour leur troisième et dernier « two-way », aux côtés de LJ Cryer et Malevy Leons.

Un profil « 3&D » à développer

À 22 ans, Lajae Jones arrive pourtant avec un profil intéressant. Pour son unique saison à Florida State, le gaucher de 2m01 tournait à 12.7 points et 5.7 rebonds, avec 33 contres et 41 interceptions en 33 rencontres. Il avait ensuite participé au sacre des Warriors en Summer League.

« Lajae possède une combinaison de talent, de puissance, d’explosivité et de polyvalence que l’on trouve rarement chez un seul joueur », apprécie Michael Arcieri, le GM de Trieste, qui insiste également sur sa polyvalence défensive.

Pour les Warriors, l’opération permet surtout de ne pas renoncer à un choix de Draft alors que leur effectif est déjà bien rempli. Après avoir misé sur Yaxel Lendeborg au premier tour, Golden State pourra donc suivre à distance la progression de son deuxième rookie, sans qu’il occupe de place dans le « roster » ni dans la masse salariale.

Lajae Jones, lui, découvrira immédiatement le haut niveau européen puisque Trieste doit commencer sa saison face au champion en titre, l’Olimpia Milan…