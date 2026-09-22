Peyton Watson remercie son « professeur » Nikola Jokic

Désormais membre des Cavaliers, avec lesquels il espère franchir un cap individuellement, Peyton Watson compte notamment s’appuyer sur sa riche expérience chez les Nuggets pour continuer sa progression.

L’ailier veut ainsi mettre à profit tous les enseignements transmis par Nikola Jokic, marqué par son départ. Car au contact du Serbe, Peyton Watson estime avoir énormément progressé dans sa compréhension du jeu.

« Je pense que mon QI basket s’est vraiment amélioré rien qu’en jouant avec lui », a-t-il expliqué. « Savoir où se placer exactement, au bon moment, et savoir comment jouer avec une superstar, je crois que c’est quelque chose d’inestimable dans cette ligue remplie de talent. »

Un rôle maîtrisé à la perfection

Dans l’ombre de Nikola Jokic, à l’origine d’une grande partie des attaques de Denver, Peyton Watson s’est affirmé comme un précieux joueur de complément. D’abord capable de peser principalement en défense, il s’est progressivement mis à apporter davantage en attaque, notamment grâce à son jeu sans ballon.

« Je pense que vous devez toujours savoir comment jouer sans ballon autour des autres et comment rendre les autres meilleurs, même si vous n’avez pas nécessairement le ballon entre les mains. Jouer avec lui a clairement amélioré mon QI basket et mon approche globale du basket », a appuyé le 30e choix de la Draft 2022.

Sacré champion en 2023, dès sa première année dans la ligue, Peyton Watson aura donc « beaucoup » appris dans le Colorado. En arrivant auprès de Nikola Jokic, il a notamment compris qu’il devait rapidement trouver sa place et parfaitement connaître son rôle pour s’imposer durablement en NBA.

« Quand tu arrives avec le statut d’espoir hautement valorisé, qui a toujours été habitué à avoir le ballon entre les mains, c’est un ajustement important pour beaucoup de personnes », a expliqué l’ancien pensionnaire de UCLA. « En fait, il ne s’agit pas seulement de mettre son ego de côté, mais il s’agit aussi et surtout d’aller sur le parquet pour y jouer de façon altruiste et de la manière dont [ce sport] doit être joué. D’autant plus quand on voit le passif de certains joueurs talentueux. En arrivant à Denver, je voulais simplement trouver des moyens de rester sur le terrain et c’est l’une des choses qui m’a non seulement aidé individuellement, mais qui a aussi aidé ma carrière. »

Peyton Watson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 DEN 23 8:05 49.2 42.9 55.0 0.3 1.3 1.6 0.5 0.6 0.1 0.3 0.5 3.3 2023-24 DEN 80 18:36 46.5 29.6 67.0 0.7 2.5 3.2 1.1 1.8 0.5 0.7 1.1 6.7 2024-25 DEN 68 24:21 47.7 35.3 69.3 0.7 2.7 3.4 1.4 1.8 0.7 0.8 1.4 8.1 2025-26 DEN 54 29:36 49.1 41.1 73.0 0.9 4.0 4.9 2.1 2.5 0.9 1.7 1.1 14.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.