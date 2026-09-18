À Cleveland, Peyton Watson souhaite changer de dimension

Arrivé à Cleveland en provenance de Denver il y a un mois, dans le cadre d’un « sign-and-trade » qui aura mis du temps à se dessiner, Peyton Watson est complètement en phase avec cette fin de feuilleton. Même s’il n’avait, au préalable, pas l’air de s’imaginer atterrir dans l’Ohio.

« Ce n’était pas l’une des premières équipes dont on parlait ni l’une des premières à se manifester, mais dès que c’était le cas, ils étaient très intéressés par moi », a reconnu l’ailier lors de sa conférence de presse de présentation, en parlant bien évidemment des Cavaliers.

Désireux de se renforcer à l’aile depuis un (long) moment, les dirigeants de Cleveland pouvaient difficilement trouver mieux sur le marché, si l’on combine « potentiel » (24 ans), « polyvalence » et enfin « productivité » (14.6 points, 4.9 rebonds, 2.1 passes, 1.1 contre). Koby Altman s’est donc jeté sur l’occasion, alors que LeBron James a longtemps fait traîner les choses en parallèle, avec sa décision tardive.

« Nous sommes vraiment ravis par rapport à tout ce qu’il va apporter directement mais, plus important encore, je pense que son meilleur basket reste devant lui. Il va nous aider à gagner des matchs, mais je suis aussi très enthousiaste sur sa marge de progression », a prévenu le président des opérations basket de la franchise.

Après l’explosion, la confirmation ?

Autour de Donovan Mitchell et James Harden sur les lignes arrières, ainsi que de Jarrett Allen et Evan Mobley dans la raquette, Peyton Watson se voit déjà s’épanouir en défense grâce, justement, à la présence du duo Allen/Mobley sous les panneaux.

« J’ai la sensation que ça me donne beaucoup plus de marge de manœuvre et de liberté pour être plus agressif en défense », a-t-il anticipé à ce propos. « Je vais pouvoir couper les lignes de passe avec plus d’agressivité et vraiment mettre la pression sur le porteur de balle adverse, sachant que j’ai Jarrett et Evan derrière moi en couverture, pour contrer des tirs comme personne. Je pense que ça rend notre équipe dangereuse en défense, parce qu’on peut jouer très agressif et très physique, sans pour autant concéder trop de tirs près du cercle. »

Et concernant son rôle, amené à grandir avec son salaire de plus de 20 millions de dollars par an, Peyton Watson aimerait pouvoir en montrer davantage que lors de ses années Nuggets, lorsqu’il se contentait d’être un « 3&D » dans l’ombre de Nikola Jokic.

« Je ne me définirais pas comme ça, car je trouve que ça ne représente pas assez ce que je suis », a considéré le futur numéro 8 de l’équipe. « Je m’efforce d’être quelqu’un capable de très bien faire plein de choses. Bien sûr, en arrivant dans la ligue, c’était un rôle dans lequel je devais me fondre pour obtenir du temps de jeu, mais je dois continuer à grandir et à progresser, donc je refuse de m’enfermer dans une case. »

Peyton Watson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 DEN 23 8:05 49.2 42.9 55.0 0.3 1.3 1.6 0.5 0.6 0.1 0.3 0.5 3.3 2023-24 DEN 80 18:36 46.5 29.6 67.0 0.7 2.5 3.2 1.1 1.8 0.5 0.7 1.1 6.7 2024-25 DEN 68 24:21 47.7 35.3 69.3 0.7 2.7 3.4 1.4 1.8 0.7 0.8 1.4 8.1 2025-26 DEN 54 29:36 49.1 41.1 73.0 0.9 4.0 4.9 2.1 2.5 0.9 1.7 1.1 14.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.