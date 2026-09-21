Un ancien footballeur à la tête du secteur médical des Mavericks ?

Après avoir renouvelé leur direction et leur banc, les Dallas Mavericks continuent de reconstruire leur organigramme. Selon Marc Stein, toujours très bien informé sur tout ce qui se passe dans le Texas, la franchise texane a désormais trouvé son favori pour prendre en main son secteur médical : Nico Berg.

« Nico Berg a émergé comme un candidat de premier plan et devrait obtenir le poste à la tête de l’équipe médicale », rapporte ainsi l’insider. Le poste était vacant depuis le départ de Johan Bilsborough au printemps. Et pour lui succéder, Dallas devrait donc miser sur un profil atypique.

Car avant de devenir physiothérapeute, Nico Berg a en effet été footballeur professionnel au Canada. Il a notamment évolué avec les Vancouver 86ers tout en portant les couleurs des sélections canadiennes de jeunes. Il a parallèlement obtenu un diplôme en physiothérapie à la fac de Colombie-Britannique, puis un Master en Australie.

Nico Berg connaît déjà très bien le sport professionnel américain. D’après sa biographie professionnelle, il a travaillé avec des athlètes et des franchises de NBA, NFL et NHL, mais également avec des clubs européens.

Déjà passé par les Wolves

Entre 2010 et 2014, il a notamment été consultant auprès des Minnesota Timberwolves, autour du renforcement de la performance et de la prévention des blessures.

À l’époque, Kevin Love avait particulièrement apprécié ses méthodes. « Il a conçu un programme de renforcement du tronc essentiel à mes performances », témoignait l’ancien intérieur des Wolves.

Mais son arrivée potentielle à Dallas s’explique aussi par son lien avec Alex McKechnie, référence de la préparation physique en NBA, passé par les Lakers avant de devenir vice-président chargé de la santé et de la performance des joueurs à Toronto.

Nico Berg a travaillé auprès de lui, ce qui crée un lien évident avec Masai Ujiri, qui a collaboré durant de longues années avec Alex McKechnie chez les Raptors. Depuis son arrivée à la présidence des Mavericks, Masai Ujiri avait prévenu qu’il comptait examiner la franchise dans son ensemble.

« Nous allons étudier ça de la tête aux pieds », avait-il ainsi expliqué lors de sa présentation. Quelques mois plus tard, après avoir changé de GM, d’entraîneur et une large partie du staff, le dirigeant poursuit donc son grand ménage dans le secteur médical. Un secteur qui s’était avéré problématique durant le passage de Nico Harrison…