Les Mavericks virent le responsable de leur département Santé

Les années se suivent et se ressemblent à Dallas puisque pour la quatrième année consécutive, la direction a décidé de faire le ménage dans son département « Santé et Performance ». Les Mavericks ont ainsi renvoyé lundi leur directeur Johann Bilsborough, et ce dernier paie un lourd tribut aux blessures à répétition des joueurs majeurs.

Selon ESPN, c’est le futur président « des opérations basket » qui sera chargé de désigner son remplaçant, et le propriétaire Patrick Dumont espère que cette embauche sera finalisée mi-mai, à un mois de la Draft.

Arrivé en 2024, Johann Bilsborough avait d’abord travaillé avec les Patriots et les Celtics, et il avait survécu au premier ménage effectué il y a un an par Nico Harrison. Ce dernier viré en cours de saison, la direction a donc choisi de tourner la page, et sans doute qu’elle regrette le limogeage de Casey Smith par Nico Harrison.

Recruté par les Knicks, Casey Smith a permis à la franchise new-yorkaise de remporter la saison passée le prix du meilleur staff médical remis par la National Basketball Athletic Trainers Association la saison dernière. Un trophée que ce même Casey Smith avait ramené aux Mavericks en 2021 et 2022.