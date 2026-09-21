Gary Payton II retrouve un parfum de 2022 aux Warriors

Après l’élimination des Warriors au play-in, les fans s’attendaient à un été mouvementé dans la Baie de San Francisco, notamment autour d’une potentielle arrivée de LeBron James. Finalement, hormis Brandon Williams, Georges Niang et le rookie Yaxel Lendeborg, aucune nouvelle recrue n’est arrivée.

Malgré une saison décevante et un effectif vieillissant, toujours construit autour de Stephen Curry et Draymond Green, qui a finalement rempilé, les dirigeants californiens ont donc fait le pari de la continuité.

Sur le papier, difficile pourtant d’afficher beaucoup plus d’ambitions que la saison passée. Le coach Steve Kerr le reconnaît volontiers : « cela va être une année de transition » pour les Warriors. Mais pas de quoi atténuer l’enthousiasme de Gary Payton II, qui n’a pas hésité une seconde au moment de rempiler cet été.

« Aider Steph et Dray à terminer leur carrière »

« Steve Kerr me connaît, il me fait confiance et me laisse être moi-même », a-t-il déclaré. « À ce stade de ma carrière, signer des contrats d’un an et revenir ici a du sens : cela me permet de rester dans le rythme, au cœur du projet, et d’aider Wardell [Stephen Curry], Draymond et Jimmy à terminer leur carrière de la meilleure façon possible. Je pense surtout à Dray et au numéro 30. Pouvoir y contribuer, aux côtés de Steve, c’est une évidence. »

Ce choix a forcément une dimension émotionnelle pour le fils de la légende Gary Payton. C’est en effet dans cette franchise qu’il a connu le meilleur moment de sa carrière : un titre de champion NBA glané en 2022.

Et malgré un contexte bien différent, l’arrière retrouve aujourd’hui certains ingrédients de cette équipe.

« Je sais qu’ils voulaient constituer un noyau de vétérans pour aider les jeunes à franchir un cap, avec Al Horford et Kristaps Porzingis », a-t-il détaillé. « Comme je l’ai dit, quand on récupérera Jimmy, avec Dray, De’Anthony Melton et Georges Niang… Ça fait beaucoup de joueurs qui savent ce qu’il faut pour gagner. Et ça me rappelle un peu 2022, quand personne n’attendait rien de nous et que tout le monde nous donnait perdants. »

Mais au-delà de ce parfum de 2022, Gary Payton II ne se trompe pas sur l’enjeu principal de la saison à venir : accompagner la transition entre les vétérans et la nouvelle génération.

« Pour l’instant, l’essentiel est toutefois de préparer les jeunes à prendre le relais quand viendra, pour nous les vétérans, le moment de passer la main. Je fais donc tout ce que je peux pour aider l’équipe et, plus largement, accompagner la franchise dans sa transition vers la suite » a-t-il ainsi conclu.

Gary Payton II Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 MIL 6 16:30 36.4 11.1 60.0 0.0 2.0 2.0 2.2 1.5 0.5 1.7 0.7 3.3 2017-18 LAL 11 10:27 41.5 30.8 16.7 0.8 1.6 2.5 1.1 1.2 0.4 0.4 0.2 3.5 2017-18 MIL 12 8:50 39.4 16.7 66.7 0.3 1.1 1.4 0.8 1.4 0.3 0.3 0.1 2.5 2018-19 WAS 3 5:20 62.5 50.0 0.3 0.3 0.7 1.3 0.7 1.0 0.3 0.3 3.7 2019-20 WAS 29 14:54 41.4 28.3 50.0 0.9 1.9 2.8 1.7 1.9 1.1 0.7 0.2 3.9 2020-21 GS 10 4:00 76.9 50.0 75.0 0.2 0.9 1.1 0.1 0.8 0.6 0.1 0.1 2.5 2021-22 GS 71 17:34 61.6 35.8 60.3 1.0 2.5 3.5 0.9 1.8 1.4 0.6 0.3 7.1 2022-23 GS 7 16:00 60.7 44.4 66.7 2.0 2.3 4.3 1.1 2.0 0.9 0.6 0.6 5.7 2022-23 POR 15 17:00 58.5 52.9 100.0 0.7 1.9 2.6 1.5 1.9 1.1 0.8 0.1 4.1 2023-24 GS 44 15:27 56.3 36.4 60.9 1.0 1.5 2.6 1.1 1.8 0.9 0.6 0.4 5.5 2024-25 GS 62 14:57 57.4 32.6 71.1 0.9 2.1 3.0 1.3 1.7 0.8 0.6 0.3 6.5 2025-26 GS 73 15:39 58.3 29.1 65.0 1.4 2.2 3.6 1.7 1.8 0.9 0.8 0.3 7.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.