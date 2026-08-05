Draymond Green n’a pas voulu se battre pour une clause de non-transfert

Pour offrir plus de flexibilité et de chances aux Warriors de signer LeBron James durant cette intersaison, Draymond Green avait renoncé à la dernière année de son contrat, à 27.7 millions de dollars. Finalement, on le sait, le « King » a préféré rejoindre les Sixers. L’intérieur de Golden State a donc retrouvé ses billes, en signant pour une saison et 27.7 millions…

Néanmoins, on ne trouve pas de clause de non-transfert dans son nouveau contrat, alors qu’il était éligible à cela comme d’autres dans la ligue actuellement. Pourquoi ce choix ?

« On a écrit que je n’avais pas de clause de non-transfert. C’est vrai, je n’en ai pas. C’est un point sur lequel on aurait pu se battre, mais ça n’en valait pas la peine », se justifie le quadruple champion NBA. « Si les Warriors veulent me transférer à un moment ou un autre de la saison, c’est qu’ils le veulent vraiment et je n’ai jamais été un joueur qui veut rester quelque part où il n’est plus désiré. »

Néanmoins, dans son contrat, Draymond Green possède un « trade kicker », c’est-à-dire une « prime de transfert », qui représente 15% de son salaire. Il peut aussi faire une croix dessus, ce qui arrive parfois afin de faciliter des transferts. On peut citer l’exemple d’Harrison Barnes, lors de son arrivée à San Antonio, ces dernières années.

Pour autant, la franchise californienne n’a pas l’intention de se séparer de son ancien défenseur de l’année même si on se souvient que son nom avait circulé la saison dernière, lors des rumeurs autour de Giannis Antetokounmpo. Cela n’inquiète pas le principal intéressé.

« Je l’ai souvent dit, ce partenariat fonctionne pour nous », remarque Green sur sa relation avec Golden State. « Si ça ne marche plus, alors ça ne marche plus. Je ne veux pas être ce genre de gars qui insiste et se bat pour une clause de non-transfert qui n’en vaut pas la peine. C’est inutile. Donc ce n’était pas un débat. »

Draymond Green Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 GS 79 13:26 32.7 20.9 81.8 0.7 2.6 3.3 0.7 2.0 0.5 0.6 0.3 2.9 2013-14 GS 82 21:55 40.7 33.3 66.7 1.0 3.9 5.0 1.9 2.8 1.2 1.1 0.9 6.2 2014-15 GS 79 31:31 44.3 33.7 66.0 1.4 6.7 8.2 3.7 3.2 1.6 1.7 1.3 11.7 2015-16 GS 81 34:40 49.0 38.8 69.6 1.7 7.8 9.5 7.4 3.0 1.5 3.2 1.4 14.0 2016-17 GS 76 33:39 41.8 30.8 70.9 1.3 6.6 7.9 7.0 2.9 2.0 2.4 1.4 10.2 2017-18 GS 70 32:40 45.4 30.1 77.5 1.1 6.6 7.6 7.3 2.6 1.4 2.9 1.3 11.0 2018-19 GS 66 31:17 44.5 28.5 69.2 0.9 6.4 7.3 6.9 3.0 1.4 2.6 1.1 7.4 2019-20 GS 43 28:25 38.9 27.9 75.9 0.5 5.7 6.2 6.2 2.6 1.4 2.3 0.8 8.0 2020-21 GS 63 31:28 44.7 27.0 79.5 0.9 6.2 7.1 8.9 3.1 1.7 3.0 0.8 7.0 2021-22 GS 46 28:53 52.5 29.6 65.9 1.0 6.3 7.3 7.0 3.0 1.3 3.0 1.1 7.5 2022-23 GS 73 31:28 52.7 30.5 71.3 0.9 6.3 7.2 6.8 3.1 1.0 2.8 0.8 8.5 2023-24 GS 55 27:05 49.7 39.5 73.0 1.4 5.9 7.2 6.0 3.0 1.0 2.5 0.9 8.6 2024-25 GS 68 29:10 42.4 32.5 68.7 1.1 5.0 6.1 5.6 3.2 1.5 2.6 1.0 9.0 2025-26 GS 68 27:29 41.8 32.6 70.2 0.8 4.7 5.5 5.5 2.9 0.9 2.7 0.6 8.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Ajoutez Basket USA comme source préférée sur Google Retrouvez nos articles plus souvent et facilement dans vos résultats de recherche Google et actualités à la Une. Suivre sur Google