Le Heat laisse Gabe Vincent dans l’attente

Et si Gabe Vincent retrouvait Miami trois ans après son départ ? Toujours « free agent » à quelques jours du début des camps d’entraînement, le meneur de 30 ans ne serait en tout cas pas opposé à l’idée de revenir au Heat, où il avait réussi à se faire une place en NBA.

D’après les informations de Barry Jackson, du Miami Herald, le joueur accueillerait favorablement des retrouvailles avec la Floride. Le problème ? Miami ne lui a tout simplement rien proposé.

« Gabe Vincent serait favorable à un retour au Heat, mais le Heat ne lui a pas fait d’offre », rapporte le journaliste, qui estime qu’un contrat non garanti pourrait permettre à l’ex Laker de participer au camp d’entraînement.

Miami préfère garder une place libre

Mais le Heat semble préférer la patience. Après avoir notamment ajouté Nick Richards, la franchise dispose encore d’une 15e place dans son effectif et pourrait choisir de la conserver afin de garder de la flexibilité en cours de saison, dans l’hypothèse où une opportunité plus importante apparaîtrait sur le marché.

Une situation qui laisse donc Gabe Vincent dans l’attente. Non drafté, l’international nigérian avait passé quatre saisons à Miami et s’était particulièrement distingué lors du parcours jusqu’aux Finals 2023.

Titulaire durant l’essentiel des playoffs, il avait alors tourné à près de 13 points par match et s’était imposé comme l’un des joueurs importants de la rotation d’Erik Spoelstra.

À l’époque, Gabe Vincent souhaitait d’ailleurs rester en Floride. Il avait expliqué qu’il avait abordé sa « free agency » avec l’intention de prolonger à Miami, avant que les questions financières ne changent la donne.

Le Heat lui proposait alors 34 millions de dollars sur quatre ans, tandis que les Lakers avaient mis sur la table 33 millions sur trois saisons. Gabe Vincent avait donc finalement choisi Los Angeles.

Une aventure compliquée loin de Miami

Son passage aux Lakers n’a cependant jamais décollé, entre blessures et manque de régularité. En février dernier, Los Angeles l’a finalement envoyé à Atlanta en échange de Luke Kennard et d’un choix de second tour de Draft.

Arrivé au terme de son contrat cet été, Gabe Vincent n’a pas été conservé par les Hawks et reste disponible à l’approche du « training camp ». Les Knicks l’ont notamment fait venir à New York récemment, avant de signer plusieurs autres vétérans pour compléter leur effectif.

Un retour à Miami aurait donc du sens pour le meneur, qui connaît parfaitement la maison et qui avait déjà confié après son départ que le Heat garderait « toujours une place spéciale » dans son cœur.

Gabe Vincent Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MIA 9 9:13 21.6 22.2 0.0 0.6 0.6 0.7 0.7 0.6 0.1 0.0 2.4 2020-21 MIA 50 13:06 37.8 30.9 87.0 0.2 0.9 1.1 1.3 1.6 0.4 0.7 0.0 4.8 2021-22 MIA 68 23:22 41.7 36.8 81.5 0.3 1.5 1.9 3.1 2.3 0.9 1.4 0.2 8.7 2022-23 MIA 68 25:52 40.2 33.4 87.2 0.4 1.7 2.1 2.5 2.3 0.9 1.4 0.1 9.4 2023-24 LAL 11 19:49 30.6 10.7 50.0 0.4 0.5 0.8 1.9 1.7 0.8 0.5 0.0 3.1 2024-25 LAL 72 21:13 40.0 35.3 71.4 0.3 1.0 1.3 1.4 2.1 0.7 0.6 0.2 6.4 2025-26 ATL 24 13:20 36.0 30.0 83.3 0.4 0.7 1.1 1.6 1.1 0.5 0.6 0.1 3.9 2025-26 LAL 29 19:17 34.6 36.9 90.9 0.2 0.7 0.9 1.3 1.8 0.5 0.4 0.0 4.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.