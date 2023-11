Gabe Vincent ne se voyait pas refuser le salaire proposé par les Lakers

Sauf si les deux équipes se retrouvent en finale NBA, Gabe Vincent devra patienter la saison prochaine avant de refouler le parquet du Kaseya Center. Les Lakers se déplacent dans la salle du Heat la nuit prochaine sans leur meneur de jeu remplaçant, absent plusieurs semaines en raison d’une blessure au genou.

« J’avais évidemment envie de rejouer dans cette salle, devant les fans. Je voulais absolument être là, soutenir mes coéquipiers et participer au match. C’est juste dommage que je n’aie pas pu faire le déplacement », regrette l’ancien membre de la formation floridienne, interrogé par le Miami Herald.

Cet été, Gabe Vincent avait déjà effectué le voyage dans le sens inverse, en décidant de quitter Miami pour rejoindre Los Angeles. Celui-ci avait pourtant l’intention de prolonger en Floride, mais l’ancien « two-way contract » estime qu’il avait changé de statut grâce à son périple aux côtés de Jimmy Butler et compagnie.

Le Heat offrait davantage mais…

« Je pense avoir fait de bons playoffs et cela a changé ma valeur. Une fois que cela a changé, c’est devenu plus difficile. Je pense que Miami voulait que je sois là. Je cherchais naturellement à revenir dans l’équipe avec laquelle je venais de disputer les Finals et avec laquelle j’avais passé les trois ou quatre dernières saisons. C’est dommage que ça n’ait pas marché », regrette le meneur shooteur.

Plutôt qu’une dernière offre du Heat à 34 millions de dollars sur quatre ans (8.5 millions la saison), le joueur non-drafté a préféré les 33 millions sur trois ans (11 millions la saison) des Californiens.

« Je ne vais pas m’asseoir ici et faire comme si le montant en dollars n’avait joué aucun rôle. Il a joué un rôle. Je suis humain », reconnaît le joueur de 27 ans, avant d’ajouter : « Un gars comme moi, avec mon parcours, n’a pas souvent l’occasion de saisir de telles opportunités. Je voulais donc m’assurer que je prenais la meilleure situation possible pour moi. »

On rappelle qu’il a démarré sa carrière au Heat avec des salaires minimums, lui permettant de cumuler moins de quatre millions de dollars au total en quatre saisons à Miami.

« Certains diront que ce n’est pas beaucoup plus (la différence entre les deux offres estivales). Mais j’ai aussi passé un an et demi en G-League et j’avais un salaire bien différent. Je ne minimise donc rien de tout ça. Évidemment, je suis reconnaissant envers le Heat et les Lakers, et je suis ravi d’avoir cette opportunité. »

Gabe Vincent Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MIA 9 9 21.6 22.2 0.0 0.0 0.6 0.6 0.7 0.7 0.6 0.1 0.0 2.4 2020-21 MIA 50 13 37.8 30.9 87.0 0.2 0.9 1.1 1.3 1.6 0.4 0.7 0.0 4.8 2021-22 MIA 68 23 41.7 36.8 81.5 0.3 1.5 1.9 3.1 2.3 0.9 1.4 0.2 8.7 2022-23 MIA 68 26 40.2 33.4 87.2 0.4 1.7 2.1 2.5 2.3 0.9 1.4 0.1 9.4 2023-24 LAL 4 28 39.3 7.1 50.0 0.5 0.5 1.0 3.0 2.5 1.5 0.5 0.0 6.0 Total 199 21 39.8 33.5 84.7 0.3 1.4 1.7 2.3 2.1 0.8 1.1 0.1 7.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.