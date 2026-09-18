Jeremy Castleberry, l’ami de toujours de Kawhi Leonard, retrouve aussi les Raptors

Le retour de Kawhi Leonard à Toronto s’accompagne d’un visage qui l’accompagne depuis très longtemps. Les Raptors ont en effet annoncé la composition de leur staff pour la saison prochaine et Jeremy Castleberry fait partie des nouveaux assistants de Darko Rajakovic.

Jeremy Castleberry et Kawhi Leonard se connaissent depuis l’adolescence, après avoir évolué ensemble en AAU, puis au lycée et à San Diego State. Leur parcours professionnel est ensuite resté étroitement lié.

Lorsque Kawhi Leonard débarque aux Spurs en 2011, Jeremy Castleberry rejoint lui aussi l’organisation texane, où il travaille notamment dans le secteur vidéo. Il suit ensuite l’ailier à Toronto lors de son premier passage en 2018/19, conclu par le titre NBA, puis aux Clippers lorsque Kawhi Leonard quitte le Canada à l’été 2019.

Sept ans plus tard, Jeremy Castleberry effectue donc lui aussi son retour chez les Raptors, quelques jours après la finalisation du transfert de Kawhi Leonard. Une arrivée qui permet à l’ailier de pouvoir s’appuyer sur l’un de ses plus proches collaborateurs, alors qu’il serait déjà proche de prolonger son contrat avec les Raptors.

Toronto a également officialisé l’arrivée de Stephen Silas dans le staff. Ancien entraîneur principal des Rockets entre 2020 et 2023, le technicien de 53 ans possède une longue expérience comme assistant en NBA, notamment à Charlotte, Dallas, Cleveland ou Golden State. Houston avait décidé de se séparer de lui au printemps 2023, après trois saisons particulièrement décevantes à la tête de l’équipe.

Matt Vest a également été promu assistant, tandis que le staff de Darko Rajakovic est désormais au complet pour cette nouvelle saison, avec Kawhi Leonard de retour pour faire grimper l’équipe dans la hiérarchie de l’Est.