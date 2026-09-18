Les Pelicans récompensent la renaissance de Saddiq Bey

Au rayon des plus grosses surprises individuelles de la saison dernière, Saddiq Bey figure très haut. Après une année blanche en 2024/25, due à sa rupture d’un ligament croisé, il avait rejoint discrètement La Nouvelle-Orléans durant l’été 2025.

C’est alors que, dans l’environnement chaotique des Pelicans, l’ailier a retrouvé sa jambe et son basket, au point de signer les meilleures statistiques de sa carrière : 17.7 points, 5.6 rebonds et 2.5 passes de moyenne, à 37% à 3-points, en 31 minutes et 72 matchs, dont 64 comme titulaire.

Après une saison aussi aboutie individuellement, et surtout rassurante physiquement, Saddiq Bey a donc convaincu ses dirigeants de le prolonger pour 55.6 millions de dollars sur trois ans. De quoi lui garantir un contrat jusqu’à la fin de l’exercice 2029/30, avec également un « trade kicker », soit une prime activée en cas de transfert.

Il touchera encore 6.4 millions de dollars en 2026/27 avant que ne débute ce nouveau bail.

À 27 ans passés, l’ancien joueur des Pistons et des Hawks va désormais devoir confirmer ses belles performances sous les ordres d’un nouvel entraîneur, Jamahl Mosley, mais toujours aux côtés de Zion Williamson, Trey Murphy III, Dejounte Murray ou encore Derik Queen.

Saddiq Bey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 DET 70 27:16 40.4 38.0 84.4 0.6 3.9 4.5 1.4 1.6 0.7 0.9 0.2 12.2 2021-22 DET 82 32:59 39.6 34.6 82.7 1.3 4.1 5.4 2.8 1.6 0.9 1.2 0.2 16.1 2022-23 ATL 25 25:10 47.0 40.0 86.2 1.6 3.2 4.8 1.4 1.5 0.8 0.7 0.0 11.6 2022-23 DET 52 28:51 40.4 34.5 86.1 1.1 3.5 4.7 1.6 1.7 1.0 1.0 0.2 14.8 2023-24 ATL 63 32:44 41.6 31.6 83.7 2.7 3.9 6.5 1.5 1.4 0.8 0.9 0.2 13.7 2025-26 NO 72 31:12 45.1 36.7 84.1 1.7 3.9 5.6 2.5 1.3 0.9 0.9 0.1 17.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.