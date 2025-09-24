En Louisiane, Saddiq Bey retrouve les terrains… et Dejounte Murray

Il est presque passé inaperçu au sein de l'échange autour de Jordan Poole et CJ McCollum. Mais l'ancien shooteur fou des Warriors et Wizards a été envoyé à La Nouvelle-Orléans en compagnie de Saddiq Bey. Celui-ci n'a plus fait parler de lui depuis la fin de son passage aux Hawks, il y a un an et demi.

Explication : une rupture d'un ligament croisé – subie un soir de mars 2024 face… aux Pelicans – qui l'a privé des parquets pour l'intégralité de la saison passée, alors qu'il s'était engagé via un contrat de trois ans, à hauteur de 19 millions de dollars, avec les Wizards à l'été 2024.

« C'était la période la plus longue de ma vie sans jouer, ça a été un long processus de rééducation », témoigne aujourd'hui le musculeux ailier. Pour traverser au mieux cette période de « monotonie » sans jouer, il a au moins pu compter sur son ancien coéquipier à Atlanta, Dejounte Murray.

Dejounte Murray à ses côtés

« C'est mon frère à vie. Il est passé par la même chose que moi quand il était à San Antonio », rappelle le joueur de 26 ans, en référence à la saison blanche connue par l'ancien joueur des Spurs en 2018/19 pour le même motif. Et comme le hasard de la NBA fait bien les choses, les deux hommes sont à nouveau réunis sous le même maillot.

Une réunion qui fait le bonheur des deux compères. « Il donne tout chaque jour. C’est un bosseur. J’ai l’impression que, quand tu es entouré de gars – ou que tu vois des gars – qui aiment le jeu avant même que le jeu leur donne quoi que ce soit… Ils sont tombés amoureux du jeu, du travail, du fait de tout mériter, de tout gagner à la sueur de leur front. Saddiq Bey est un gars qui incarne ça », rend hommage Dejounte Murray.

Celui-ci n'a pas oublié le jour de cette blessure, puisqu'il était à ses côtés dans le cinq des Hawks. « Et j'ai vraiment eu de la peine pour lui, parce que c’était une grosse année pour lui, pour renégocier son contrat. Il jouait bien. Et il était dans un super état d’esprit. Et comme je l’ai dit, à partir du moment où c’est arrivé, j’ai été à ses côtés depuis ce jour-là jusqu’à maintenant », poursuit Dejounte Murray, qui sort lui aussi d'une saison tronquée par les blessures. Et qui devrait débuter la saison en retard, puisqu'il se remet toujours de sa blessure au tendon d'Achille.

Ensemble à distance à l’infirmerie, bientôt réunis sur le parquet.

Saddiq Bey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 DET 70 27 40.4 38.0 84.4 0.6 3.9 4.5 1.4 1.6 0.7 0.9 0.2 12.2 2021-22 DET 82 33 39.6 34.6 82.7 1.3 4.1 5.4 2.8 1.6 0.9 1.2 0.2 16.1 2022-23 DET 10 32 45.0 35.7 89.4 1.1 3.7 4.8 1.5 1.7 0.9 1.6 0.3 16.2 Total 162 30 40.2 36.1 83.9 1.0 4.0 5.0 2.1 1.6 0.8 1.1 0.2 14.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.