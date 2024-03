Rupture d’un ligament croisé du genou pour Saddiq Bey !

Déjà privés de Trae Young pour quelques semaines, les Hawks doivent encaisser un deuxième coup dur avec la blessure de Saddiq Bey. ESPN nous apprend que le joueur a passé une IRM ce lundi matin, au lendemain du match contre les Pelicans, et le résultat est terrible : rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche.

Cette blessure signifie donc que sa saison est terminée et qu’il reviendra seulement lors de l’exercice 2024/25. Sans doute aux alentours de Noël puisque l’indisponibilité est généralement de neuf mois pour ce genre de blessure.

C’est logiquement une mauvaise nouvelle pour la franchise d’Atlanta, qui est actuellement à la dixième place de la conférence Est et va encore devoir batailler pour assurer sa place en « play-in ». Pour le Top 6, Atlanta est déjà trop loin avec sept victoires de retard sur les Sixers.

C’est aussi et surtout une très mauvaise nouvelle pour Saddiq Bey évidemment puisqu’il sera free agent cet été. L’ancien ailier des Pistons réalisait une de ses meilleures saisons en carrière avec 13.7 points et 6.5 rebonds de moyenne, et sa cote va en prendre un coup. En cas d’offre extérieure, les Hawks pourront s’aligner pour le conserver s’ils lui proposent une « qualifying offer ».

Saddiq Bey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 DET 70 27 40.4 38.0 84.4 0.6 3.9 4.5 1.4 1.6 0.7 0.9 0.2 12.2 2021-22 DET 82 33 39.6 34.6 82.7 1.3 4.1 5.4 2.8 1.6 0.9 1.2 0.2 16.1 2022-23 * All Teams 77 28 42.2 36.1 86.1 1.3 3.4 4.7 1.5 1.6 0.9 0.9 0.2 13.8 2022-23 * DET 52 29 40.4 34.5 86.1 1.1 3.5 4.7 1.6 1.7 1.0 1.0 0.2 14.8 2022-23 * ATL 25 25 47.0 40.0 86.2 1.6 3.2 4.8 1.4 1.5 0.8 0.7 0.0 11.6 2023-24 ATL 62 33 41.8 31.4 83.8 2.7 3.9 6.6 1.5 1.4 0.8 0.9 0.2 13.7 Total 291 30 40.9 35.2 84.2 1.4 3.8 5.3 1.8 1.5 0.9 1.0 0.2 14.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.