Saddiq Bey, la très bonne pioche des Pelicans

On parie que les Rockets se souviennent encore de sa performance. Le 18 décembre, alors que les Texans se dirigent vers une victoire tranquille sur le parquet des Pelicans, ces derniers vont renverser la vapeur. Avec Saddiq Bey, auteur de 21 de ses 29 points après la pause, en acteur principal.

« Saddiq, c’est mon gars. C’est mon jumeau. Les gens ne le savent pas forcément. J’aime vraiment sa façon de jouer au basket. Il a un impact énorme pour cette équipe. Certaines nuits, les statistiques le montrent, d’autres fois moins, mais il est essentiel pour nous », lâche Zion Williamson, qui adore voir son coéquipier « dominer physiquement » comme il l’a fait ce soir-là.

Ainsi Kevin Durant s’est fait enfoncer plus d’une fois par l’ailier musculeux des Pelicans, parmi les joueurs les plus prolifiques de la ligue quand il s’agit de marquer au poste.

« Ce que j’aime le plus, c’est quand il poste quelqu’un et l’enfonce au panier. Mais il a un jeu très polyvalent : il peut mettre des tirs à 3-points en stepback, en catch-and-shoot… Comme je l’ai dit, c’est un élément clé de cette équipe », décrit encore son coéquipier.

Sa sortie à 29 points – sa meilleure cette saison – n’a pas beaucoup surpris ses autres partenaires de jeu. Après tout, l’ancien joueur des Pistons et Hawks « a marqué une fois 50 points en NBA », comme le rappelle Jose Alvarado. 51 points précisément, un soir de mars 2022 quand il évoluait encore à Detroit.

Le grand gagnant du transfert

« Il est fait pour ces moments, il n’y échappe pas », remarque leur coach James Borrego, qualifiant sa recrue « d’incroyable » depuis le début de l’année. Il faut dire que le joueur de 26 ans, alors que Zion Williamson sort en ce moment du banc, s’est imposé comme un titulaire indiscutable chez les Pelicans avec ses 14.7 points (44,5% dont 31.4% de loin), 5.9 rebonds et 2.2 passes de moyenne.

Une production à la hauteur des moyennes en carrière d’un joueur qui sort d’une saison blanche en raison d’une rupture d’un ligament croisé. Et qui, après des débuts prometteurs dans la Grande Ligue, s’était fait quelque peu oublié. Son transfert au début de l’été dernier, avec Jordan Poole – qui lui est en crise d’adresse et de production (16 points à 36.5%) – contre CJ McCollum notamment, a tout changé.

« Le fait d’être encore désiré à ce moment-là, après ne pas avoir joué pendant un an et demi, ça m’a beaucoup touché. La Nouvelle-Orléans montrait qu’ils croyaient encore en moi, et ça, ça signifiait tout pour moi », n’oublie pas Saddiq Bey, désormais épargné par les blessures (il n’a manqué qu’un match jusqu’ici).

« J’ai toujours cru en moi. Je ne savais pas à quoi ça allait ressembler. J’espérais simplement, et je priais pour pouvoir retrouver un rythme suffisant pour montrer à tout le monde ce que je pouvais faire. Mais j’ai encore du chemin à parcourir », termine prudemment l’ailier.

Saddiq Bey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 DET 70 27:16 40.4 38.0 84.4 0.6 3.9 4.5 1.4 1.6 0.7 0.9 0.2 12.2 2021-22 DET 82 32:59 39.6 34.6 82.7 1.3 4.1 5.4 2.8 1.6 0.9 1.2 0.2 16.1 2022-23 ATL 25 25:10 47.0 40.0 86.2 1.6 3.2 4.8 1.4 1.5 0.8 0.7 0.0 11.6 2022-23 DET 52 28:51 40.4 34.5 86.1 1.1 3.5 4.7 1.6 1.7 1.0 1.0 0.2 14.8 2023-24 ATL 63 32:44 41.6 31.6 83.7 2.7 3.9 6.5 1.5 1.4 0.8 0.9 0.2 13.7 2025-26 NO 32 29:34 44.5 31.4 80.2 1.7 4.2 5.9 2.2 1.0 0.9 0.6 0.1 14.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.