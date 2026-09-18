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Jayson Tatum balaie les rumeurs sur sa relation avec Jaylen Brown

Publié le 18/09/2026 à 8:57 Twitter Facebook

NBA – Alors que leur relation a souvent fait l’objet de spéculations à Boston, Jayson Tatum assure qu’il n’a que de l’affection et du respect pour Jaylen Brown.

Cela fait plus de deux mois que Jaylen Brown a quitté Boston pour Philadelphie et, d’ici quelques semaines, Jayson Tatum et lui entameront chacun de leur côté une nouvelle saison. Un changement forcément particulier quand on sait qu’ils évoluaient ensemble depuis… 2017.

Invité du « Dan Patrick Show », Jayson Tatum a notamment été interrogé sur les nombreuses spéculations concernant la relation qu’il entretenait avec Jaylen Brown chez les Celtics. Sa réponse a été particulièrement claire.

« Personnellement, j’aime ce mec », a-t-il livré. « Ce qu’on a réussi à accomplir ensemble pendant neuf ans, en allant cinq fois en finale de conférence et deux fois en finale NBA, tout en gagnant un titre et en partageant plusieurs All-Star Game… On ne peut pas parler de lui sans parler de moi, et vice versa. »

Initialement sonné par le départ de son acolyte, à qui il avait rendu un vibrant hommage, Jayson Tatum n’avait pas encore évoqué leur séparation sous cet angle.

Une page se tourne à Boston

Courant août, Jaylen Brown s’était quant à lui montré plus distant, expliquant que les deux hommes ne s’étaient « pas vraiment » reparlés depuis l’annonce de son transfert.

Mais Jayson Tatum préfère retenir ce qu’ils ont construit ensemble pendant près d’une décennie.

« Malheureusement, le côté business du basket finit toujours par entrer en jeu… », a-t-il toutefois regretté. « Personne n’a jamais joué ensemble éternellement. Mais il ne faut pas être triste ou énervé, car il faut plutôt célébrer tout ce qu’on a été capables de réaliser. »

Désormais adversaires, les deux hommes vont s’affronter au moins quatre fois par saison. Un rendez-vous que Jayson Tatum attend déjà avec impatience, avec l’envie d’offrir aux fans « le spectacle qu’ils veulent voir ».

Il se dit également curieux de voir ce que Jaylen Brown pourra accomplir à Philadelphie. « C’est une personne et un joueur exceptionnel. Je n’ai que du respect pour lui et je lui souhaite le meilleur », a conclu « JT ».

Jayson Tatum Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2017-18 BOS 80 30:32 47.5 43.4 82.6 0.6 4.4 5.0 1.6 2.1 1.0 1.4 0.7 13.9
2018-19 BOS 79 31:05 45.0 37.3 85.5 0.9 5.2 6.0 2.1 2.1 1.1 1.5 0.7 15.7
2019-20 BOS 66 34:19 45.0 40.3 81.2 1.0 6.0 7.0 3.0 2.1 1.4 2.3 0.9 23.4
2020-21 BOS 64 35:47 45.9 38.6 86.8 0.8 6.6 7.4 4.3 1.9 1.2 2.7 0.5 26.4
2021-22 BOS 76 35:56 45.3 35.3 85.3 1.1 6.9 8.0 4.4 2.3 1.0 2.9 0.6 26.9
2022-23 BOS 74 36:55 46.6 35.0 85.4 1.1 7.7 8.8 4.6 2.2 1.1 2.9 0.7 30.1
2023-24 BOS 74 35:45 47.1 37.6 83.3 0.9 7.2 8.1 4.9 2.0 1.0 2.5 0.6 26.9
2024-25 BOS 72 36:27 45.2 34.3 81.4 0.7 8.0 8.7 6.0 2.2 1.1 2.9 0.5 26.8
2025-26 BOS 16 32:38 41.1 32.9 82.3 0.5 9.5 10.0 5.3 1.6 1.4 2.4 0.2 21.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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