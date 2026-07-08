Jayson Tatum encore sonné par le départ de Jaylen Brown

La première réaction de Jayson Tatum au départ de Jaylen Brown était apparue sur les réseaux sociaux. L’ailier parlait alors d’une éternelle reconnaissance envers son ancien coéquipier « pour tout ce que l’on a accompli ensemble et pour m’avoir poussé à devenir un meilleur joueur », mais aussi de « l’amour et du respect » pour celui qui continuera sa carrière à Philadelphie.

C’était la partie hommage. Restait à savoir comment Jayson Tatum avait réellement vécu ce choix brutal de Brad Stevens. Présent devant des fans pour faire la promotion d’un livre, le leader des Celtics a été interrogé sur le sujet.

« Pour dire la vérité, c’est bizarre », a-t-il répondu. « J’ai joué avec lui pendant neuf saisons. J’ai eu la chance de disputer les Finals deux fois avec lui, de gagner le titre. On s’est poussés l’un l’autre pour devenir les joueurs que nous sommes aujourd’hui. C’est dur. Et ça permet d’apprécier les moments qu’on a passés ensemble. C’est évident que la fin est brutale, mais ça ne veut pas dire qu’on n’a pas eu de grands succès. Il a donné de grandes années à la ville et à la franchise, c’est clair. »

Pour rappel, Jayson Tatum n’a connu que les Celtics avec Jaylen Brown depuis son arrivée en NBA, en 2017. Et comme le MVP des Finals 2024 était sous contrat avec Boston, il n’imaginait pas voir ce duo se séparer aussi vite.

« La NBA est un univers incroyable, un travail formidable, mais il y a aussi des inconvénients dans ce milieu, des moments comme ça. On a alors l’impression que l’on va rester dans la même équipe avec un joueur, parce qu’on ne connaît que ça. Puis, un jour, on apprend que ce joueur ne fait plus partie de l’équipe. On est tous humains, on ressent des émotions », a-t-il conclu.

Un attachement sportif fort, même si ESPN indiquait récemment que les deux hommes n’entretenaient plus vraiment de relation en dehors des terrains…

Jayson Tatum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 80 30:32 47.5 43.4 82.6 0.6 4.4 5.0 1.6 2.1 1.0 1.4 0.7 13.9 2018-19 BOS 79 31:05 45.0 37.3 85.5 0.9 5.2 6.0 2.1 2.1 1.1 1.5 0.7 15.7 2019-20 BOS 66 34:19 45.0 40.3 81.2 1.0 6.0 7.0 3.0 2.1 1.4 2.3 0.9 23.4 2020-21 BOS 64 35:47 45.9 38.6 86.8 0.8 6.6 7.4 4.3 1.9 1.2 2.7 0.5 26.4 2021-22 BOS 76 35:56 45.3 35.3 85.3 1.1 6.9 8.0 4.4 2.3 1.0 2.9 0.6 26.9 2022-23 BOS 74 36:55 46.6 35.0 85.4 1.1 7.7 8.8 4.6 2.2 1.1 2.9 0.7 30.1 2023-24 BOS 74 35:45 47.1 37.6 83.3 0.9 7.2 8.1 4.9 2.0 1.0 2.5 0.6 26.9 2024-25 BOS 72 36:27 45.2 34.3 81.4 0.7 8.0 8.7 6.0 2.2 1.1 2.9 0.5 26.8 2025-26 BOS 16 32:38 41.1 32.9 82.3 0.5 9.5 10.0 5.3 1.6 1.4 2.4 0.2 21.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.