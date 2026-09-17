Myles Turner intègre le bureau du syndicat des joueurs

Avec la retraite de Garrett Temple, il fallait lui trouver un successeur comme vice-président du NBPA (National Basketball Players Association, soit le syndicat des joueurs NBA).

C’est finalement Myles Turner qui rejoint le syndicat des joueurs à ce poste, pour un mandat de trois ans.

« Je suis ravi de rejoindre le comité exécutif à un moment aussi charnière pour notre ligue et je suis prêt à occuper ce rôle de leader au sein du syndicat. C’est un honneur d’avoir été élu par mes pairs et je m’engage à faire avancer les choses qui comptent le plus pour les joueurs de cette ligue », a réagi le pivot des Bucks, dans un communiqué.

Directement placé sous le président Fred VanVleet et sous le premier vice-président Grant Williams, Myles Turner occupera la même fonction que Karl-Anthony Towns, Jaylen Brown, Santi Aldama, Trey Murphy III et Gabe Vincent. Le secrétaire-trésorier est toujours Mason Plumlee, tandis que David Kelly reste le directeur exécutif.

Nommé dans le comité exécutif en 2017, puis réélu en 2021 et 2024, Garrett Temple laisse donc son poste à un joueur déjà très investi sur les plans associatif et philanthropique. Un engagement qui devrait maintenant perdurer dans son nouveau rôle, pour servir et défendre les intérêts de ses homologues en NBA.

Myles Turner Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 IND 60 22:47 49.8 21.4 72.7 1.1 4.4 5.5 0.7 2.6 0.4 1.1 1.4 10.3 2016-17 IND 81 31:22 51.0 34.5 80.9 1.7 5.6 7.3 1.3 3.2 0.9 1.3 2.1 14.5 2017-18 IND 65 28:15 47.9 35.7 77.7 1.4 5.0 6.4 1.3 2.9 0.6 1.5 1.8 12.7 2018-19 IND 74 28:38 48.7 38.8 73.6 1.4 5.8 7.2 1.6 2.6 0.8 1.4 2.7 13.3 2019-20 IND 62 29:27 45.7 34.4 75.1 1.4 5.2 6.6 1.2 2.7 0.7 1.4 2.1 12.1 2020-21 IND 47 30:57 47.7 33.5 78.2 1.3 5.2 6.5 1.0 3.5 0.9 1.4 3.4 12.6 2021-22 IND 42 29:24 50.9 33.3 75.2 1.5 5.5 7.1 1.0 2.8 0.7 1.3 2.8 12.9 2022-23 IND 62 29:26 54.8 37.3 78.3 1.4 6.1 7.5 1.4 3.5 0.6 1.7 2.3 18.0 2023-24 IND 77 26:58 52.4 35.8 77.3 1.5 5.5 6.9 1.3 3.0 0.5 1.4 1.9 17.1 2024-25 IND 72 30:12 48.1 39.6 77.3 1.3 5.3 6.5 1.5 2.5 0.8 1.7 2.0 15.6 2025-26 MIL 71 26:56 44.0 38.3 74.0 1.1 4.3 5.3 1.5 2.6 0.7 1.2 1.6 11.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.