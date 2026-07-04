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Garrett Temple raccroche et rejoint directement le banc des Mavericks

Publié le 4/07/2026 à 20:42 Twitter Facebook

NBA – Après 16 saisons dans la ligue, l’arrière vétéran va entamer sa reconversion comme assistant de Dusty May à Dallas.

Garrett TempleGarrett Temple ne portera donc pas un 13e maillot en NBA. Après trois saisons passées à Toronto, le vétéran a décidé de mettre un terme à sa carrière de joueur pour basculer immédiatement sur un banc, puisque Marc Stein annonce qu’il va rejoindre le staff de Dusty May à Dallas !

Une transition totalement naturelle. Peu utilisé sur le terrain, Garrett Temple était en effet surtout devenu une voix importante dans le vestiaire, un relais du staff et un guide pour les jeunes joueurs. À Toronto, alors que la franchise se lançait dans une reconstruction, son influence avait été régulièrement saluée en interne.

Josh Lewenberg, qui suit les Raptors, rappelle d’ailleurs que Garrett Temple « faisait déjà ce travail depuis des années », mettant en avant son leadership, sa présence dans le vestiaire et son importance auprès des jeunes.

Pour Dusty May, nommé à la tête des Mavericks pour remplacer Jason Kidd, c’est toujours plus d’expérience dans un staff en construction. L’ancien coach de Michigan, champion NCAA en 2026, pourra aussi compter sur Willie Green, ancien entraîneur des Pelicans, afin de l’accompagner dans ses débuts sur un banc NBA.

Non drafté à sa sortie de LSU, Garrett Temple aura finalement réussi une très longue carrière, avec 16 saisons en NBA et des passages par Washington, Sacramento, Memphis, Brooklyn, Chicago ou encore New Orleans.

Garrett Temple Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2013-14 WAS 75 8:30 36.2 20.7 69.8 0.3 0.6 0.9 1.0 1.0 0.5 0.6 0.1 1.8
2014-15 WAS 52 14:08 40.0 37.5 72.9 0.5 1.3 1.7 1.1 1.5 0.8 0.7 0.2 3.9
2015-16 WAS 80 24:23 39.8 34.5 72.8 0.5 2.2 2.7 1.8 2.4 0.9 0.8 0.2 7.3
2016-17 SAC 65 28:06 42.4 37.3 78.4 0.5 2.3 2.8 2.6 2.2 1.3 1.2 0.4 7.8
2017-18 SAC 65 24:51 41.8 39.2 76.9 0.3 2.0 2.3 1.9 2.1 0.9 1.2 0.4 8.4
2018-19 LAC 26 19:37 39.6 29.6 74.2 0.4 2.1 2.5 1.4 2.7 1.0 0.6 0.2 4.7
2018-19 MEM 49 31:13 42.9 35.2 75.0 0.4 2.7 3.1 1.4 2.7 1.0 1.1 0.5 9.4
2019-20 BKN 62 27:54 37.8 32.9 80.5 0.5 3.0 3.5 2.5 1.7 0.8 1.0 0.5 10.3
2020-21 CHI 56 27:17 41.5 33.5 80.0 0.5 2.3 2.9 2.2 2.3 0.8 1.0 0.5 7.6
2021-22 NO 59 18:37 37.6 31.9 68.3 0.5 1.9 2.4 1.3 1.4 0.7 0.7 0.4 5.2
2022-23 NO 25 6:29 40.0 42.3 75.0 0.2 0.5 0.7 0.5 0.6 0.4 0.2 0.1 2.0
2023-24 TOR 27 10:42 37.2 30.0 81.8 0.7 1.0 1.7 1.0 1.0 0.4 0.5 0.1 3.3
2024-25 TOR 28 8:06 30.0 21.4 91.7 0.3 0.7 1.0 1.1 0.8 0.6 0.4 0.1 1.9
2025-26 TOR 22 3:19 26.7 25.0 66.7 0.0 0.4 0.4 0.4 0.3 0.2 0.3 0.1 0.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Rédacteur de contenu Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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