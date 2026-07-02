Willie Green va rejoindre Dusty May à Dallas

Nouveau président des Mavericks, Masai Ujiri a fait un choix fort en misant sur Dusty May, un coach NCAA sans expérience en NBA, pour lancer son nouveau projet autour de Cooper Flagg. Maintenant, il faut l’entourer, si possible avec des entraîneurs qui ont de la bouteille.

Marc Stein, toujours très bien renseigné dès qu’il s’agit de la franchise texane, indique ainsi que Willie Green va devenir le premier assistant de Dusty May.

Pourtant, l’ancien coach des Pelicans, viré en début de saison après 10 défaites en 12 matches, était également courtisé par Steve Kerr et les Warriors cet été, afin de faire un second passage sur le banc de Golden State, après celui entre 2016 et 2019.

Après les années aux Warriors, Willie Green fut assistant à Phoenix, avant donc de prendre les commandes de New Orleans, entre 2021 et 2025. Il dirigera 340 matches, pour seulement 150 victoires au compteur (44% de victoires), mais avec deux participations au premier tour des playoffs (2022 et 2024).