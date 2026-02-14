On connaît le successeur d’Andre Iguodala à la tête du syndicat des joueurs

L’association des joueurs NBA (NBPA) profite de la coupure du All-Star Game pour tenir sa réunion annuelle du Conseil des représentants des joueurs, au cours de laquelle Andre Iguodala a confirmé qu’il quittait ses fonctions de « directeur exécutif » en juillet, et il est remplacé par David Kelly, qui occupait jusque-là un rôle de conseiller auprès d’Iggy, mais aussi de Fred VanVleet, le président du syndicat des joueurs.

« Depuis mon élection, David a été un conseiller de confiance pour moi et le Comité exécutif, faisant preuve d’un engagement indéfectible envers les joueurs », a réagi Fred VanVleet. « Les joueurs et moi ne saurions assez remercier Andre pour son leadership et les sacrifices qu’il a consentis au cours de ces dernières années. »

Inconnu du grand public, David Kelly est passé par les Warriors où il gérait les accords commerciaux, et il avait supervisé la construction du Chase Center.

Santi Aldama et Trey Murphy III, nommés vice-présidents

En parallèle, Santi Aldama et Trey Murphy III ont été élus vice-présidents du Comité exécutif. Avec effet immédiat, ils succèdent à Jaren Jackson Jr. et Donovan Mitchell, dont les mandats de trois ans étaient arrivés à terme.

Dans le cadre du Comité exécutif de la NBPA, Santi Aldama et Trey Murphy III contribueront à diriger la planification stratégique, les partenariats commerciaux et les initiatives clés afin de mener à bien le travail de la NBPA au nom de tous les joueurs.

« Je suis ravi de rejoindre le Comité exécutif et de commencer à travailler sur les enjeux qui ont un impact quotidien sur les joueurs NBA », a déclaré Santi Aldama. « Mon objectif est de veiller à ce que chaque joueur se sente soutenu et que nous continuions à renforcer la solidité et l’unité de cette fraternité. »

Après ces deux promotions, le comité exécutif de la NBPA est composé de :

Fred VanVleet, président

Grant Williams, premier vice-président

Mason Plumlee, secrétaire-trésorier

Karl-Anthony Towns, vice-président

Santi Aldama, vice-président

Jaylen Brown, vice-président

Trey Murphy III, vice-président

Garrett Temple, vice-président

Gabe Vincent, vice-président