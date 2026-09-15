Chez les Wizards, la succession de Ted Leonsis se précise

À Washington, la transition arrive. Selon Sportico, Zach Leonsis a été promu président et vice-président de Monumental Sports & Entertainment, le groupe qui possède notamment les Wizards, les Capitals et les Mystics.

Jusqu’ici président de la section médias et des nouvelles activités, le fils de Ted Leonsis va désormais superviser un périmètre beaucoup plus large, avec les finances, la technologie et les salles. Après plus de quinze années au sein de Monumental, il a aussi travaillé sur les investissements et partenariats stratégiques, notamment avec le Qatar Investment Authority, premier fonds souverain à investir dans une franchise NBA.

« Mon père reste CEO et fixe la vision générale au quotidien ainsi que la vision à long terme », rappelle Zach Leonsis. « Mais c’est une opportunité pour moi de le soutenir et d’assumer plus de responsabilités. »

Ted Leonsis reste donc aux commandes et conserve son rôle de « gouverneur » principal des Wizards auprès de la NBA, tandis que son fils demeure « gouverneur alternatif ».

Une succession préparée en douceur

Cette promotion ressemble néanmoins à une nouvelle étape dans la préparation de l’avenir. Un phénomène loin d’être inédit en NBA : Josh Kroenke préside les Nuggets, Nick Arison dirige le Heat et Michael Reinsdorf occupe la présidence des Bulls, tous après avoir progressivement pris davantage de responsabilités dans l’entreprise familiale.

À Washington, la transition intervient alors que Monumental continue de prendre de l’ampleur. Ted Leonsis estime que le groupe devrait approcher les 750 millions de dollars de revenus sur l’exercice 2027 et espère dépasser le milliard de dollars dans les deux années suivantes.

Le groupe investit aussi massivement dans ses infrastructures, avec notamment la rénovation de la Capital One Arena, dont le coût avait été estimé à 800 millions de dollars…

« Notre stabilité et notre actionnariat familial nous permettent d’adopter une approche différente », assure Ted Leonsis. Et tout indique désormais que cette continuité familiale doit, à terme, passer par Zach.