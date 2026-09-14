Avec Mitchell Robinson, Neemias Queta accueille la concurrence sans trembler

La saison dernière, Neemias Queta a profité de nombreux départs à Boston pour s’affirmer sur le poste 5. Le pivot portugais a ainsi réalisé sa meilleure saison en carrière avec 10.2 points et 8.4 rebonds de moyenne. Un bel exercice qui lui a permis d’obtenir une prolongation jusqu’en 2031.

Durant l’intersaison, Boston a toutefois signé Mitchell Robinson pour apporter davantage de densité à l’intérieur. Une arrivée qui devrait avoir un impact sur les minutes de Neemias Queta, qui passait un peu plus de 25 minutes sur le parquet lors de la dernière campagne.

« Je ne suis pas inquiet, c’est à l’entraîneur de trouver des solutions », souligne Neemias Queta. « J’ai simplement accueilli mon nouveau coéquipier à bras ouverts. Mitchell est un bel ajout pour nous. Je suis vraiment heureux de ne plus jouer contre lui parce qu’il a l’habitude de prendre tous les rebonds. »

L’envie d’être plus complet

Si Neemias Queta n’aura plus à défendre sur Mitchell Robinson, les deux joueurs vont donc désormais devoir se partager une partie des minutes sur le poste 5.

« J’ai travaillé sur plusieurs aspects de mon jeu pour être plus polyvalent, que ce soit pour faire des choix plus rapidement, faire une passe ou prendre un tir », raconte Neemias Queta. « Défensivement, je veux me retrouver dans les bonnes positions plus tôt et communiquer davantage. J’ai passé un bon été à m’entraîner. »

Neemias Queta a pu récolter les premiers fruits de son travail avec la sélection portugaise. Face à l’Espagne, il avait compilé 16 points et 9 rebonds avant de devoir quitter ses coéquipiers à cause d’un pépin à la cheville gauche. Une blessure sans gravité qui n’empêchera pas le pivot d’être en tenue pour la reprise.

Les Celtics débuteront leur saison par un déplacement à Detroit. Un premier affrontement qui permettra notamment de voir comment Joe Mazzulla organise sa rotation sur le poste 5 entre Mitchell Robinson, Neemias Queta et Luka Garza, et quelle place il réserve désormais au Portugais après sa progression de la saison passée.

Neemias Queta Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 SAC 15 8:00 44.7 64.7 0.9 1.1 2.1 0.4 1.2 0.1 0.4 0.5 3.0 2022-23 SAC 5 5:48 66.7 0.0 1.0 1.2 2.2 0.2 1.4 0.0 0.2 0.4 2.4 2023-24 BOS 28 11:54 64.4 71.4 1.9 2.5 4.4 0.7 1.8 0.5 0.5 0.8 5.5 2024-25 BOS 62 13:55 65.0 0.0 75.4 1.4 2.4 3.8 0.7 1.7 0.3 0.6 0.7 5.0 2025-26 BOS 76 25:21 65.3 12.5 70.3 3.0 5.3 8.4 1.7 2.8 0.8 1.0 1.3 10.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.