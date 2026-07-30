Prolongé, Neemias Queta a désormais l’esprit tranquille

Après plusieurs saisons passées, à Sacramento puis à Boston, à enchaîner les contrats précaires et à devoir constamment prouver sa valeur, Neemias Queta a réalisé le meilleur exercice de sa carrière en 2025/26. Pour sa première véritable saison dans un rôle de titulaire, le Portugais a compilé 10,2 points et 8,4 rebonds de moyenne.

Des performances récompensées par une prolongation de quatre saisons et 56 millions de dollars. Boston ayant également activé son option pour la saison 2026/27, le pivot est désormais lié aux Celtics jusqu’en 2031.

Une sécurité particulièrement appréciable pour un joueur qui n’avait jamais obtenu une telle stabilité depuis son arrivée en NBA.

« Pour moi, l’argent n’est pas la chose la plus importante. L’essentiel, c’est de savoir que Boston croit en moi pendant quatre années de plus », explique-t-il dans la presse portugaise. « Je vais pouvoir continuer à dire que Boston est ma maison pendant tout ce temps, sans avoir à m’inquiéter pour la saison suivante, à me demander ce que je veux faire ou ce qui pourrait arriver. Quand on est libre, il y a de l’incertitude, notamment dans la gestion de la saison et des blessures. Je ne voulais pas penser à ça. Je me sens honoré par la confiance des dirigeants. »

Une concurrence complémentaire avec Mitchell Robinson

S’il n’a désormais plus à s’inquiéter de son avenir contractuel, Neemias Queta va tout de même devoir défendre son statut sur le terrain. Les Celtics ont en effet recruté Mitchell Robinson, arrivé des Knicks avec un contrat de trois ans et 47,4 millions de dollars.

Les deux pivots devraient se partager les minutes au poste 5, même si Joe Mazzulla pourra faire évoluer la hiérarchie en fonction des performances et des besoins de l’équipe. Neemias Queta se réjouit en tout cas de ne plus avoir à affronter l’un des meilleurs rebondeurs offensifs de la ligue.

« Ce que j’apprécie, c’est de ne plus devoir me battre au rebond face à lui, car c’est très difficile », sourit-il. « Il est très puissant et agile, capable de récupérer presque tous les rebonds offensifs. Avoir un joueur de ce niveau, qui défend bien et peut poser des problèmes au rebond offensif, va beaucoup nous aider. Nous sommes assez similaires et nous pouvons apporter à peu près les mêmes choses. C’est essentiel. »

Quant à savoir ce qu’il compte faire de cet argent, lui qui n’avait gagné « que » 7,1 millions de dollars depuis le début de sa carrière avant cette prolongation, Neemias Queta pense notamment à investir dans une maison.

En revanche, pas question de consacrer 100 000 dollars à une semaine d’entraînement avec Hakeem Olajuwon, comme Victor Wembanyama et Kel’el Ware ont pu le faire.

« Je suis radin. Je ne dépense pas 100 000 dollars pour m’entraîner. Même avec Olajuwon. »

Neemias Queta Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 SAC 15 8:00 44.7 64.7 0.9 1.1 2.1 0.4 1.2 0.1 0.4 0.5 3.0 2022-23 SAC 5 5:48 66.7 0.0 1.0 1.2 2.2 0.2 1.4 0.0 0.2 0.4 2.4 2023-24 BOS 28 11:54 64.4 71.4 1.9 2.5 4.4 0.7 1.8 0.5 0.5 0.8 5.5 2024-25 BOS 62 13:55 65.0 0.0 75.4 1.4 2.4 3.8 0.7 1.7 0.3 0.6 0.7 5.0 2025-26 BOS 76 25:21 65.3 12.5 70.3 3.0 5.3 8.4 1.7 2.8 0.8 1.0 1.3 10.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.