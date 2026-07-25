Victor Wembanyama et Kel’el Ware à l’école d’Hakeem Olajuwon

« A Day At The Office ». Quelques mots ont suffi à Richard Felder pour accompagner une photo qui devrait alimenter les cauchemars de quelques défenseurs. L’agent de Kel’el Ware a ainsi publié un cliché réunissant son client, Victor Wembanyama et Hakeem Olajuwon dans une salle d’entraînement.

Pour le Français, il s’agit d’un retour à bonne école. Durant l’été 2025, Victor Wembanyama avait déjà suivi quatre séances de deux heures et demie avec le double champion NBA. Il avait notamment travaillé sa propre version du « Dream Shake », son jeu d’appuis ainsi qu’un « jump hook » difficilement contestable du haut de ses 2m24.

« C’était incroyable. Tout semblait naturel. Ce n’était que quelques jours, mais c’était très utile », avait expliqué le joueur des Spurs, qui affichait déjà son intention de recommencer. Un an plus tard, la promesse est donc tenue.

Des conseils déjà utilisés en playoffs

L’enseignement d’Hakeem Olajuwon ne s’est d’ailleurs pas limité à quelques exercices estivaux. En mai, après avoir compilé 39 points, 15 rebonds et 5 contres face aux Wolves, Victor Wembanyama avait assuré s’être servi de plusieurs mouvements appris auprès du « Dream ». Il avait notamment cité un « spin fadeaway » réussi face à Rudy Gobert dans le quatrième quart-temps.

Déjà élu Défenseur de l’année à l’unanimité, le Français continue donc d’étoffer son arsenal offensif auprès de l’un des intérieurs les plus techniques de l’histoire.

Pour Kel’el Ware, cette séance intervient à un moment charnière. Auteur de 11.1 points et 9.0 rebonds de moyenne lors de sa deuxième campagne, le pivot de 22 ans vient de rejoindre Milwaukee dans l’immense transfert de Giannis Antetokounmpo vers Miami. Son envergure, sa mobilité et sa capacité à s’écarter en font l’un des jeunes joueurs sur lesquels les Bucks comptent désormais reconstruire. Les deux intérieurs ne possèdent ni le même statut ni le même registre, mais ils cherchent tous les deux à mieux exploiter leurs immenses qualités physiques. Et plus de trente ans après ses deux titres avec Houston, Hakeem Olajuwon demeure décidément un professeur très demandé.