Plus de peur que de mal pour Neemias Queta ?

La victoire surprise du Portugal face à l’Espagne aurait pu laisser un goût amer aux Portugais et aux Celtics. Auteur d’une nouvelle prestation solide, Neemias Queta a en effet dû quitter ses partenaires prématurément au début du 4e quart-temps, victime d’une blessure dont la nature exacte reste encore à déterminer.

Here is the play Queta got injured on looks like something with his ankle. Crazy that he was able to have that huge dunk right after. https://t.co/vDmS0MCUm1 pic.twitter.com/olBAyohAT3 — NikNBA🏀 (@NIKNBAYT) August 29, 2026

Les images semblent montrer que l’intérieur de Boston a été touché au niveau de la cheville gauche, après avoir marché sur le pied d’un adversaire sur un repli défensif. Après la rencontre, le sélectionneur portugais Mario Gomes s’est voulu rassurant, expliquant qu’il n’avait simplement voulu prendre aucun risque avec son joueur.

« Nous ne savons toujours pas s’il a vraiment un problème ou non, mais nous avons décidé de ne prendre aucun risque. Zéro risque », a-t-il expliqué. « Pas seulement parce que nous avons un match lundi, mais aussi parce que c’est sa vie et que, pour moi, en tant qu’entraîneur, la santé des joueurs passe avant tout. Lorsqu’il y a un risque, nous ne faisons jamais rien qui puisse mettre leur santé en danger simplement pour gagner un match. »

Le staff des Celtics sur place

Avant sa sortie, Neemias Queta avait eu le temps de peser sur la rencontre avec 16 points, 9 rebonds et 2 interceptions en un peu plus de 24 minutes, contribuant largement à la nouvelle victoire portugaise dans ces qualifications pour la Coupe du monde 2027.

Pour l’instant, sa participation au prochain match du Portugal, lundi face à la Géorgie, reste incertaine. D’autant que le staff médical avait identifié un risque suffisamment important pour conseiller au sélectionneur de ne pas le remettre sur le terrain.

« Le kiné et le médecin m’ont dit qu’il y avait un vrai risque, donc nous avons décidé de ne plus l’utiliser », poursuit Mario Gomes. « Il y a également des membres du staff des Celtics ici et je pense qu’ils aident notre équipe médicale à comprendre ce qui se passe. »

Une présence évidemment rassurante pour Boston qui peut ainsi suivre directement l’évolution de la situation de son pivot, prolongé cet été.

« J’espère que ce n’est rien de grave et que nous pourrons compter sur lui lundi. Et surtout qu’il pourra poursuivre sa carrière sans problème, parce qu’il le mérite. C’est quelqu’un de formidable », conclut le sélectionneur portugais.