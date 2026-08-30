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Plus de peur que de mal pour Neemias Queta ?

Publié le 30/08/2026 à 7:55 Twitter Facebook

Touché au pied gauche lors de la victoire du Portugal face à l’Espagne, Neemias Queta n’a pas terminé la rencontre.

neemias quetaLa victoire surprise du Portugal face à l’Espagne aurait pu laisser un goût amer aux Portugais et aux Celtics. Auteur d’une nouvelle prestation solide, Neemias Queta a en effet dû quitter ses partenaires prématurément au début du 4e quart-temps, victime d’une blessure dont la nature exacte reste encore à déterminer.

Les images semblent montrer que l’intérieur de Boston a été touché au niveau de la cheville gauche, après avoir marché sur le pied d’un adversaire sur un repli défensif. Après la rencontre, le sélectionneur portugais Mario Gomes s’est voulu rassurant, expliquant qu’il n’avait simplement voulu prendre aucun risque avec son joueur.

« Nous ne savons toujours pas s’il a vraiment un problème ou non, mais nous avons décidé de ne prendre aucun risque. Zéro risque », a-t-il expliqué. « Pas seulement parce que nous avons un match lundi, mais aussi parce que c’est sa vie et que, pour moi, en tant qu’entraîneur, la santé des joueurs passe avant tout. Lorsqu’il y a un risque, nous ne faisons jamais rien qui puisse mettre leur santé en danger simplement pour gagner un match. »

Le staff des Celtics sur place

Avant sa sortie, Neemias Queta avait eu le temps de peser sur la rencontre avec 16 points, 9 rebonds et 2 interceptions en un peu plus de 24 minutes, contribuant largement à la nouvelle victoire portugaise dans ces qualifications pour la Coupe du monde 2027.

Pour l’instant, sa participation au prochain match du Portugal, lundi face à la Géorgie, reste incertaine. D’autant que le staff médical avait identifié un risque suffisamment important pour conseiller au sélectionneur de ne pas le remettre sur le terrain.

« Le kiné et le médecin m’ont dit qu’il y avait un vrai risque, donc nous avons décidé de ne plus l’utiliser », poursuit Mario Gomes. « Il y a également des membres du staff des Celtics ici et je pense qu’ils aident notre équipe médicale à comprendre ce qui se passe. »

Une présence évidemment rassurante pour Boston qui peut ainsi suivre directement l’évolution de la situation de son pivot, prolongé cet été.

« J’espère que ce n’est rien de grave et que nous pourrons compter sur lui lundi. Et surtout qu’il pourra poursuivre sa carrière sans problème, parce qu’il le mérite. C’est quelqu’un de formidable », conclut le sélectionneur portugais.

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Coordinateur éditorial du site Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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