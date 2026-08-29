L’Espagne tombe encore face au Portugal !

La nouvelle génération espagnole est officiellement lancée, mais elle aurait certainement rêvé d’un autre résultat pour ses grands débuts. À Saragosse, Chus Mateo a profité de la réception du Portugal pour offrir leurs premières sélections à Aday Mara et Baba Miller. Deux espoirs sur lesquels la Roja compte beaucoup pour préparer son avenir.

Mais la soirée s’est terminée par une grosse désillusion puisque le Portugal est venu s’imposer 95-89, compliquant encore la route de l’Espagne vers la Coupe du monde 2027. C’est la deuxième victoire consécutive du Portugal face à son voisin, après son succès historique de février 2025, et seulement la deuxième de son histoire contre l’Espagne.

Tout avait pourtant plutôt bien commencé pour les Espagnols, qui avaient pris jusqu’à neuf longueurs d’avance dans le deuxième quart-temps (36-27). Sauf que le Portugal a alors complètement renversé la rencontre pour rejoindre les vestiaires en tête (41-47).

Aday Mara répond au défi de Neemias Queta

L’Espagne a parfaitement réagi au retour des vestiaires, revenant à égalité en seulement deux minutes (51-51). C’est également durant cette période qu’Aday Mara, le rookie du Thunder, s’est retrouvé au cœur d’un duel particulièrement intéressant avec Neemias Queta.

Les deux intérieurs se sont rendu coup pour coup dans la peinture, et le jeune Espagnol n’a pas hésité à répondre au défi physique du Portugais. Pour sa première sélection, Aday Mara a ainsi compilé 12 points, 6 rebonds, 2 passes et surtout 4 contres en seulement 19 minutes.

Portée par Álvaro Cárdenas, Dario Brizuela et Joel Parra, l’Espagne a même repris les commandes (65-59 puis 70-63). Mais elle n’est jamais parvenue à faire définitivement la différence, notamment à cause des nombreuses secondes chances laissées à son adversaire. À la fin du troisième quart-temps, le Portugal avait déjà capté 14 rebonds offensifs et les deux équipes étaient de nouveau à égalité (71-71).

Le Portugal plus solide dans le « money time »

C’est finalement dans le dernier acte que les Portugais ont fait basculer la rencontre. Un énorme dunk de Neemias Queta a d’abord donné l’avantage aux visiteurs (71-73), avant qu’un 7-0 ne fasse rapidement grimper l’écart (71-78).

Ballons perdus, rebonds concédés et tirs faciles manqués ont alors permis au Portugal de prendre le contrôle (73-82). L’Espagne a tenté de s’accrocher grâce à Cárdenas, Parra puis Brizuela, mais un panier à 3-points de Diogo Ventura a repoussé la Roja (78-87).

La tension est alors montée d’un cran, Chus Mateo et Joel Parra écopant notamment d’une faute technique chacun après une action impliquant Aday Mara. Mais le Portugal n’a pas tremblé et a conservé son avance pour s’imposer 95-89.

Dario Brizuela termine meilleur marqueur espagnol avec 19 points, devant Álvaro Cárdenas (18) et Joel Parra (17). Hugo González est en revanche complètement passé au travers avec seulement 3 points.

Côté portugais, Travante Williams a inscrit 22 points, Diogo Ventura 19, tandis que Neemias Queta a compilé 16 points et 9 rebonds. Ruben Prey, autre jeune talent à suivre, termine avec 15 points.

Cette défaite place désormais l’Espagne sous pression avant son déplacement de lundi à Athènes. Un rendez-vous qui s’annonce d’autant plus important que la Grèce, également battue vendredi face à l’Ukraine, jouera elle aussi une partie de son avenir dans ces qualifications pour la Coupe du monde 2027.

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