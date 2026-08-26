Le Thunder veut déjà renforcer le moteur d’Aday Mara

L’avantage des centimètres au basket, c’est qu’ils ne disparaissent jamais. Contrairement aux qualités physiques et athlétiques, qui peuvent décliner au fil des années ou même des minutes pendant une rencontre, sous l’effet de la fatigue. C’est pourquoi les 2m21 d’Aday Mara, nouveau rookie du Thunder, représentent une arme particulièrement intéressante. Notamment pour épauler Chet Holmgren et former des « Twin Towers » dans la raquette.

Mais la fatigue constitue justement l’un des points d’interrogation autour de l’Espagnol. En NCAA, où il tournait autour de 23 minutes par match, le pivot avait parfois montré certaines limites sur le plan de l’endurance. De quoi forcément poser la question de son adaptation aux 82 rencontres d’une saison NBA, au rythme plus soutenu, à l’impact physique supérieur et aux nombreux déplacements.

Le Thunder n’a pas attendu le début du camp d’entraînement pour s’en préoccuper. Depuis le début de l’été, Aday Mara travaille ainsi avec Maral Javadifar, recrutée en juin comme directrice du département de performance physique de la franchise.

Un premier test avec la sélection espagnole

Son CV est solide puisqu’elle vient de passer sept saisons chez les Tampa Bay Buccaneers, en NFL, où elle travaillait dans la préparation physique. Elle faisait notamment partie du staff de la franchise floridienne lors du titre remporté face aux Kansas City Chiefs au Super Bowl en 2021.

Maral Javadifar a même accompagné Aday Mara en Espagne cet été afin de poursuivre ce travail individualisé au plus près du rookie. Un suivi destiné à mieux préparer son corps aux exigences de la NBA et à améliorer sa capacité à maintenir son niveau d’intensité sur la durée.

Le pivot bénéficie désormais d’un premier test grandeur nature puisqu’il prépare actuellement avec la Roja les qualifications pour la Coupe du monde 2027. L’Espagne affrontera le Portugal dans deux jours, puis la Grèce le 31 août. Deux rendez-vous qui permettront déjà de mesurer les progrès physiques du nouveau géant du Thunder.