Défaite historique de l’Espagne face au Portugal

En menant 34-17 en début de deuxième quart-temps, l'Espagne semblait filer vers une victoire logique face au Portugal, modeste nation sur la planète basket avec aucune référence continentale, encore moins mondiale.

Mais des difficultés offensives (15 ballons perdus et un Santi Aldama à 3/10 au shoot) ainsi qu'un Neemias Queta très solide (15 points et 9 rebonds) vont inverser la tendance en seconde période. C'est d'ailleurs l'intérieur des Celtics qui va donner l'avantage à sa sélection nationale dans les derniers instants, sur un rebond offensif, avant de valider la victoire du Portugal avec un dunk (76-74).

Une courte défaite donc, mais très inattendue pour la Roja, au point que c'est un revers historique puisque jamais le Portugal n'avait dominé son voisin ! Faut-il s'inquiéter, à trois semaines de l'Euro ? « C'est la préparation », rappelle Sergio Scariolo. « Nous sommes ensemble depuis une semaine, nous avons encore beaucoup de travail collectif à faire et chacun doit se mettre en forme individuellement », ajoute Willy Hernangomez.

Le pivot se veut rassurant en insistant sur le fait que lui et ses coéquipiers ont « encore beaucoup de chemin à parcourir ». « Victoire ou défaite, il y a beaucoup de choses à améliorer. Nous venons de commencer et le groupe est très soudé et travaille bien », conclut-il.