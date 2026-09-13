L’Espagne assomme l’Allemagne et décroche le bronze à Berlin

Dans la continuité de sa demi-finale très disputée face à Team USA, l’Espagne démarre parfaitement sa petite finale contre l’Allemagne, pays hôte du Mondial. Emmenée par une Iyana Martin toujours aussi juste dans l’organisation, la Roja prend rapidement un avantage conséquent (18-9).

L’Allemagne s’en remet essentiellement à ses intérieures. Marie Guelich et Nyara Sabally sont ainsi les deux seules à trouver un semblant de réussite en début de rencontre. Un tir primé d’Alexandra Wilke en fin de premier quart-temps permet tout de même aux locales de limiter les dégâts (25-15).

L’Allemagne recolle

Ce panier relance même complètement les Allemandes. Toujours guidées par une Nyara Sabally difficile à contenir dans la raquette, elles refont progressivement leur retard en infligeant un 9-0 à la Roja (25-21).

Comme face à Team USA, le retour d’Iyana Martin sur le parquet redynamise immédiatement l’attaque ibérique. Cela ne suffit toutefois pas à freiner des Allemandes déterminées à revenir. Sur un 3-points d’Alexis Peterson, elles recollent même à égalité (33-33).

Mais les protégées d’Olaf Lange sont à nouveau plombées par leur maladresse et leurs pertes de balle. À la mi-temps, elles ont déjà rendu 11 ballons. Autant de cadeaux dont profite l’Espagne pour reprendre les commandes après 20 minutes (40-36).

L’Espagne passe la vitesse supérieure

Un tir primé de Leonie Fiebich fait exploser la salle au retour des vestiaires, mais il marque finalement le début du basculement définitif de la rencontre. L’Espagne répond en effet par un terrible 14-0 pour prendre le large (54-39).

D’un coup, les Allemandes se retrouvent sans solution en attaque. Elles restent près de six minutes sans inscrire le moindre point et doivent attendre Frieda Buhner pour mettre fin à la disette. Mais les locales sont désormais contraintes de courir après le score (55-42).

Malgré quelques soubresauts allemands, l’Espagne conserve le contrôle jusqu’à la fin du troisième quart-temps. Celui-ci est d’ailleurs conclu par une nouvelle réussite d’Iyana Martin derrière l’arc (61-51), alors que la jeune meneuse a déjà largement rempli la feuille de statistiques.

Iyana Martin parachève son Mondial

Avec dix points d’avance à l’entrée du dernier acte, la Roja n’a aucune envie de quitter Berlin sur une nouvelle désillusion. Deux tirs à 3-points consécutifs dès l’entame de la période assomment définitivement les Allemandes (67-51).

L’Allemagne ne s’en relève pas et l’Espagne déroule jusqu’au bout pour s’imposer 81-58. Iyana Martin termine son excellent Mondial avec 22 points et 9 passes décisives, tandis que Raquel Carrera ajoute 15 points.

Déjà victorieuse de l’Allemagne (83-53) pour ouvrir la compétition, l’Espagne domine donc une deuxième fois le pays hôte. Surtout, après avoir manqué la qualification pour le Mondial 2022, la Roja retrouve immédiatement le podium mondial et décroche la troisième médaille de bronze de son histoire, après celles de 2010 et 2018.

Pour l’Allemagne, demi-finaliste pour la première fois de son histoire, le magnifique parcours à domicile s’achève au pied du podium. Désormais, place à la grande finale entre la France et les États-Unis, à partir de 20h !

À Berlin