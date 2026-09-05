Le Mali s’offre une victoire historique en battant l’Espagne !

Après avoir sérieusement bousculé le Japon avant de s’incliner (102-97), le Mali avait déjà montré qu’il ne serait pas un adversaire facile dans ce Mondial. L’Espagne en a fait l’amère expérience puisque les Maliennes ont créé la première énorme surprise de la compétition en s’imposant 82-73 !

Un immense exploit puisqu’il s’agit seulement de la deuxième victoire de l’histoire du Mali en Coupe du monde, après celle obtenue contre le Sénégal en 2010.

Pourtant, l’Espagne fait partie des principales candidates au podium et avait parfaitement débuté son tournoi en écrasant l’Allemagne (83-53). Mais les joueuses de Miguel Méndez ont été bousculées d’entrée par l’impact physique malien (17-9), avant tout de même de parvenir à reprendre les commandes avant la mi-temps (34-32).

Sika Koné fait basculer le match

C’est au retour des vestiaires que la rencontre a complètement basculé. Alors que l’Espagne menait encore 45-44, le Mali lui a infligé un 16-4 pour prendre les commandes. Les Africaines ont ainsi remporté le troisième quart-temps 31-19 pour attaquer les dix dernières minutes avec dix points d’avance (63-53).

Au centre de cette accélération : Sika Koné. L’intérieure de l’Atlanta Dream, qui figure parmi les joueuses WNBA engagées cette saison, a inscrit deux paniers à 3-points pendant le « run » malien, avant d’en ajouter un troisième au début du dernier quart-temps.

Elle termine finalement avec 19 points et 10 rebonds, tandis que Djeneba N’Diaye ajoute elle aussi 19 points. En face, Iyana Martín (20 points) a tenté de maintenir la Roja à flot, mais l’Espagne a payé son énorme maladresse extérieure avec seulement 4 réussites sur 22 tentatives à 3-points.

Avec ce succès historique, le Mali revient à une victoire et une défaite, soit le même bilan que l’Espagne, et relance totalement la course dans le groupe A !

Crédit photo : FIBA