Face à l’Allemagne, les Bleues à 40 minutes d’une première finale mondiale

Alors que la Belgique partait favorite, l’Allemagne a créé la surprise des quarts de finale en éliminant les championnes d’Europe d’Emma Meesseman. Pour la première fois de son histoire, la sélection allemande a ainsi rejoint le dernier carré d’une Coupe du monde !

Pour cette première demi-finale mondiale, elle retrouvera une Équipe de France impressionnante depuis le début du tournoi. Faciles tombeuses de la Chine en quart, les Bleues n’ont toujours pas réellement été mises en danger…

Une adresse à 3-points toujours aussi brûlante

La France avait déjà eu la main chaude durant la phase de groupes et son adresse n’a que légèrement baissé face à la Chine. Les joueuses de Jean-Aimé Toupane ont encore inscrit 14 tirs primés, à 38 % de réussite.

Depuis le début du tournoi, les vice-championnes olympiques tournent ainsi à près de 46 % derrière l’arc, là où l’Allemagne plafonne à 27,6 %, tout en tentant environ huit tirs à 3-points de moins par rencontre. Une différence majeure alors que les Bleues ont construit leurs succès sur cette capacité à faire exploser les défenses de loin.

Mais leur réussite extérieure n’est pas leur seule force. La France s’appuie également sur une défense extrêmement agressive, incarnée par Gabby Williams, qui tourne à 2,5 interceptions par match. La Chine en avait fait les frais en quart de finale avec 20 pertes de balle, régulièrement transformées en points faciles par les Tricolores.

Une Allemagne qui ne donne presque rien

Face à l’Allemagne, le scénario pourrait toutefois être différent. Les joueuses d’Olaf Lange perdent en moyenne seulement 9,8 ballons par rencontre, soit le plus faible total de la compétition. Contre la Belgique, elles n’avaient d’ailleurs commis que huit pertes de balle.

À l’instar de la France, l’Allemagne dispose également d’un groupe profond. Face aux Belges, Leonie Fiebich avait donné le ton, mais le banc allemand avait surtout compilé 51 points.

La France possède elle aussi des armes en sortie de banc, à commencer par Marine Johannès, l’une des meilleures marqueuses du tournoi avec 16,5 points de moyenne.

L’Allemagne dispose néanmoins d’un avantage que les Bleues n’ont encore jamais eu à gérer dans ce Mondial : celui du terrain. Portées par une Uber Arena entièrement acquise à leur cause, les Allemandes avaient su transformer l’ambiance en véritable moteur pour renverser la Belgique.

Un duel déjà historique

Quoi qu’il arrive, cette demi-finale fera entrer l’une des deux sélections dans l’histoire puisque ni l’Allemagne ni la France n’ont encore disputé une finale de Coupe du monde.

Sur le papier, les Bleues partent avec une longueur d’avance. Elles tournent à 98,8 points par match depuis le début de la compétition et ont jusqu’ici imposé leur rythme à tous leurs adversaires. Mais elles n’ont encore jamais été contraintes de gagner une rencontre malgré une soirée difficile derrière l’arc. Ni de jouer un money-time serré…

C’est peut-être là que se situe le principal danger allemand. Très solides au rebond depuis le début du tournoi, les joueuses d’Olaf Lange pourraient ralentir le jeu français et limiter les secondes possessions.

Même dans un scénario moins favorable offensivement, la France possède toutefois une autre garantie : sa défense. Depuis le début du Mondial, aucune équipe n’est encore parvenue à la mettre durablement en difficulté, hormis quelques séquences face à la Corée du Sud.

France – Allemagne : le programme et les effectifs

La demi-finale entre la France et l’Allemagne se disputera ce samedi 12 septembre à 16h30, à Berlin. La rencontre sera diffusée en clair sur TMC et TF1+, ainsi que sur beIN Sports 1.

Effectif de la France : Pauline Astier, Valériane Ayayi, Marième Badiane, Romane Bernies, Aminata Gueye, Marine Johannès, Leïla Lacan, Carla Leite, Dominique Malonga, Janelle Salaün, Migna Touré et Gabby Williams.

Effectif de l’Allemagne : Alexis Peterson, Alexandra Wilke, Nyara Sabally, Emma Eichmeyer, Leonie Fiebich, Luisa Geiselsoder, Britta Daub, Frieda Bühner, Marie Guelich, Emily Bessoir, Lina Sontag et Clara Bielefeld.

France – Allemagne : samedi 12 septembre à 16h30

Lieu : Berlin (Allemagne)

Diffusion : TMC/TF1+ et beIN Sports 1